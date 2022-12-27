Под Москвой сдались полиции восемь мобилизованных с оружием
Екатерина Венкина
56 мин. назад
По данным Telegram-каналов Mash, Baza, SHOT, группа из восьми вооруженных мобилизованных, отправленных на войну под Луганском, сдалась полиции в Подмосковье 26 декабря. В Минобороны РФ эти сведения пока не подтвердили.
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Восемь мобилизованных мужчин в возрасте от 20 до 44 лет с автоматами и пулеметами вечером 26 декабря пришли в отдел полиции в Подольске Московской области, заявив, что хотят сдать оружие. Об этом во вторник, 27 декабря, передал Telegram-канал Baza. О задержании сообщили также Telegram-каналы Mash и SHOT. Как отметило издание Republic.ru, это - первый подобный случай, о котором стало известно.
По информации Baza, почти все члены группы были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск. Как уточняет Mash, они оставили свою часть и на попутках добрались до Подольска, где решили сдаться - в камуфляже и с оружием. По сведениям SHOT, речь идет о трех АК-74 и четырех пулеметах Калашникова.
Mash: Военнослужащие планировали вернуться в Калининградскую область
Сотрудники полиции вызвали на место военных следователей. Те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья, пишет Baza. Там они будут дожидаться решения следователей.
По информации Mash, первоначально военнослужащие планировали вернуться в Калининградскую область, откуда были призваны. Что побудило их изменить решение, не уточняется, как и мотивы, заставившие их покинуть часть.
Расстояние между Луганском и Подольском по прямой превышает 773 километра. Как мобилизованные преодолели границы, не уточняется.