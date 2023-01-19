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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP
КонфликтыУкраина

Зеленский раскритиковал ФРГ из-за позиции по танкам Leopard

Жан Рофе
25 мин. назад

"Если у вас есть танки Leopard, дайте их нам", - обратился президент Украины к германскому правительству. Он заверил, что его страна защищается и не намерена нападать на Россию.

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Президент Украины Владимир Зеленский перед конференцией по военной помощи его стране в Рамштайне вновь призвал поставить основные боевые танки Leopard и в этой связи раскритиковал правительство ФРГ. В интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном вечером в четверг, 19 января, он заявил, что не считает приемлемым стремление Берлина ориентироваться в поставках вооружений на другие страны, а не на собственные возможности.

"Сейчас не время торговаться, а время выживать. Мы должны выжить", - сказал Зеленский. По его словам, Запад хочет еще полгода вести дискуссии, в то время как в Украине каждый день умирают люди. "Если у вас есть танки Leopard, дайте их нам", - призвал глава украинского государства. Он подчеркнул при этом, что Украина защищается от российского вторжения и не планирует нападать на Россию. "Эти танки Leopard не будут ездить по Российской Федерации. Мы обороняемся", - сказал он.

"Мы благодарны Германии"

Одновременно Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за уже оказанную военную помощь. "Хочу чтобы все услышали - мы благодарны Германии", - заявил он, отметив, что Шольц предоставил украинской армии "очень хороший пакет поддержки". Президент Украины также выразил надежду на усиление поддержки западных союзников для укрепления противовоздушной обороны Украины. "Хотелось бы, чтобы Россия не контролировала наше воздушное пространство", - добавил он.

Возможность переговоров с Москвой Зеленский на данном этапе исключил. "Когда Россия полностью покинет нашу страну, тогда можно будет говорить о шагах к дипломатическому урегулированию", - сказал он. При этом он потребовал от РФ возместить нанесенный Украине ущерб. "Нам нужна справедливость", - подчеркнул украинский президент.

Танки Leopard

В настоящее время на Германию оказывают сильный нажим Польша и другие союзники, призывая ее наконец дать согласие на поставку Украине танков Leopard, производимых в ФРГ. Варшава даже дала понять, что готова передать Киеву Leopard и без согласия Берлина. Германия до сих пор заявляла, что согласится предоставить Украине танки лишь в том случае, если так же поступят и союзники, в том числе США.

20 января в Рамштайне состоится очередная конференция западных союзников по оказанию помощи Украине. Ожидается, что Киеву вновь выделят многомиллиардный пакет вооружений. В то же время эксперты отмечают, что эта встреча будет расценена как провал, если союзники не договорятся о передаче Киеву современных боевых танков.

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Сайт немецкого телеканала ARD

Интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу ARD
www.ardmediathek.de
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