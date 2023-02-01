СБУ провела обыск в доме олигарха Игоря Коломойского

Обыск у Коломойского прошел в рамках расследования махинаций в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта". Их бывшее руководство заподозрено в растрате нефтепродуктов и уклонении от уплаты таможенных пошлин.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск в доме олигарха Игоря Коломойского в Днепре, сообщили в среду, 1 февраля, агентство "РБК-Украина" и издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в обоих ведомствах. Официальных комментариев по поводу обысков у Коломойского пока не поступало.

По данным украинских СМИ, обыск у Коломойского был проведен в рамках расследования предполагаемых махинаций в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта". Их бывших менеджеров подозревают в растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (993 млн евро) и уклонении от уплаты таможенных пошлин. Как сообщила "Украинская правда", обыски проводились по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, а "Укртатнафта" - крупнейшая нефтеперерабатывающая. Акции этих двух, а также ряда других компаний 7 ноября прошлого года перешли в собственность государства. Как сообщил тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, "изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины". Позже руководство "Укрнафты" обратилось к министру обороны Алексею Резникову из-за блокирования работы компании Службой безопасности Украины и Бюро экономической безопасности без предъявления решения суда, напоминает агентство УНИАН.

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