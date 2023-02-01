У экс-главы МВД Украины Авакова проведен обыск

Следственные мероприятия проводились в рамках расследования дела о крушении вертолета в Броварах 18 января. В результате этой катастрофы погибло все руководство МВД Украины.

У бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова проведен обыск в рамках расследования катастрофы вертолета в Броварах 18 января, сообщили украинские СМИ в среду, 1 февраля. В результате крушения вертолета погибли 14 человек, включая все руководство МВД во главе с Денисом Монастырским.

По словам Авакова, к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований. Их интересовала документация о закупках французских вертолетов Airbus во времена его пребывания в должности министра.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", - рассказал Арсен Аваков. Руководство МВД летело на вертолете Super Puma французского производства.

Три основные версии катастрофы

СБУ рассматривает три основные версии случившегося - нарушение правил полета, техническую неисправность и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

О закупке французских вертолетов для Украины Киев и Париж договорились в 2018 году. В рамках контракта Украина получила от концерна Airbus несколько вертолетов Super Puma для нужд МВД и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

По сведениям СМИ, контракт был подписан на закупку как новых, так и подержанных вертолетов. Это произошло после того, как от этих машин отказалась Норвегия. Причиной отказа стало крушение Super Puma во время полета на буровую установку в Северном море. Тогда погибли 13 человек.

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