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Детский сад в Броварах, на который упал вертолет с руководством МВД Украины, 18 января 2023 года
Детский сад в Броварах, на который упал вертолет с руководством МВД Украины, 18 января 2023 годаФото: Igor Burdyga/DW
КатастрофыУкраина

Крушение под Киевом вертолета с главой МВД: что известно

Александр Куницкий
1 ч. назад

При падении вертолета в Броварах на детский сад погибли 14 человек, среди которых руководство МВД Украины и один ребенок. Что говорят очевидцы и какие версии у следствия - у DW.

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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит досудебное расследование причин авиакатастрофы в Киевской области, в результате которой в среду, 18 января, погибли 14 человек, в том числе руководители украинского МВД. Среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению вертолета, заявили в СБУ.

Погибли взрослые и один ребенок

В упавшем на детский сад в центре города Бровары вертолете находились, как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, трое помощников и три члена экипажа. Они летели в Харьковскую область для встречи с начальником главного управления Нацполиции области Владимиром Тимошко.

Импровизированный мемориал возле места падения вертолета в Броварах, 18 января 2023 года
Импровизированный мемориал возле места падения вертолета в Броварах, 18 января 2023 годаФото: Igor Burdyga/DW

Другие жертвы авиакатастрофы - один ребенок и четверо взрослых - оказались в момент крушения вертолета вблизи места его падения. Кроме того, ранения получили 25 человек, среди которых 11 детей. Все они госпитализированы. Местные жители, глубоко потрясенные трагедией, в среду вечером приносили к детскому саду цветы, детские игрушки и свечи, устроив там импровизированный мемориал.

Рухнув на здание детсада, вертолет вызвал пожар и, очевидно, проломил перекрытие между этажами - в течение дня их разбирали с помощью строительного крана. Как уточнили в ГСЧС, кроме детсада был поврежден расположенный рядом 14-этажный жилой дом и три легковых автомобиля. Для ликвидации последствий крушения привлекли 127 человек и 30 единиц техники, отметили спасатели.

Рассказы очевидцев трагедии

По словам жительницы Бровар Екатерины, которая стала очевидцем авиакатастрофы, вертолет врезался в детский сад, "потом от него что-то отлетело" и ударило в соседний дом. "Что это было - двигатель или еще что-то, - я не знаю", - поделилась женщина в разговоре с DW.

Пострадавший от крушения вертолета жилой дом в Броварах
От крушения вертолета пострадал и расположенный рядом с детским садом жилой домФото: Daniel Cole/AP Photo/picture alliance

Утром 18 января Екатерина с мужем как раз отводили дочь в детсад и внезапно услышали нарастание звука от летящего вертолета. "Из-за сильного тумана мы не могли увидеть его. В одно мгновение вертолет вылетел из тумана и упал на садик. Мы были за забором где-то в 20 метрах. Сразу упали на землю, а когда поднялись, увидели пылающие вокруг обломки", - рассказывает собеседница. Она призналась, что шокирована событием, и убеждена, что если бы трагедия произошла в другое время, то жертв могло бы быть меньше. "Утром там всегда много людей. Садик принимает детей с 7:30. Многие уже были внутри, многие только подходили", - пояснила Екатерина.

Возгорания или взрыва перед падением вертолета она не заметила. Впрочем, некоторые очевидцы в комментариях украинским СМИ рассказывали, что вертолет уже летел, охваченный огнем, и потом упал. Другие свидетели говорят, что он сделал три круга над супермаркетом, полетел в центр города и начал резко терять высоту.

Три версии от СБУ

ГСЧС сообщила, что экипаж воздушного судна был подготовлен и имел необходимые часы налета на вертолетах ЕС-225 (Airbus Н225 Super Puma). У журналиста проекта "Наши деньги" Юрия Николова возникли вопросы к надежности самого вертолета. По его словам, несколько европейских стран, в частности, Норвегия и Польша, отказались от использования Airbus Helicopters H225 из-за другой авиакатастрофы, произошедшей несколько лет назад. Украина в 2018 году заключила контракт на закупку этих вертолетов во Франции.

Вертолет ЕС-225 (фото из архива)
Вертолет ЕС-225 (фото из архива)Фото: YNA/picture alliance

В настоящее время СБУ рассматривает несколько версий причины трагедии, среди которых - нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Но на быстрое выяснение причины рассчитывать не стоит, отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это не будет один-два дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и факторы, которые повлияли на то, что вертолет упал", - сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.

"Настоящие патриоты Украины"

В связи с трагедией в Броварах свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент Украины Владимир Зеленский. "Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро!" - написал президент в Telegram.

Авиакатастрофу прокомментировал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, назвав гибель руководства МВД "большой потерей правительственной команды и всего государства". "Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", - написал он в Telegram. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также выразил соболезнования "родным погибшим, особенно детям". "Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Денис Монастырский и Евгений Енин были моими близкими коллегами и друзьями, настоящими украинскими патриотами. Огромная потеря для всех нас", - написал Кулеба.

Отреагировали на трагедию в Броварах и ведущие европейские политики. Так, свои соболезнования выразили председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), председатель Европарламента Роберта Мецола, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, премьер Эстонии Кая Каллас, президент Польши Анджей Дуда.

Временный глава МВД

Тем временем Кабинет министров Украины назначил главу Национальной полиции Игоря Клименко исполняющим обязанности министра внутренних дел. "МВД - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - подчеркнул премьер Шмыгаль в Telegram.

Клименко, в свою очередь, пообещал как можно быстрее установить причины трагедии в Броварах. "Будем работать день и ночь, чтобы на все вопросы, которые есть у нас, у общества, мы могли дать четкий ответ", - сказал он в эфире национального телемарафона. Когда будет назначен новый министр внутренних дел, пока неизвестно. По законодательству его кандидатуру должен согласовать комитет Верховной рады по правоохранительной деятельности, а затем должно пройти утверждение всеми депутатами парламента.

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