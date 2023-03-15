  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Президент Эстонии Алар Карис и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Алар Карис и Франк-Вальтер Штайнмайер в ТаллиннеФото: INTS KALNINS/REUTERS
ПолитикаЭстония

Президент Эстонии поблагодарил Германию за поддержку

Ольга Лебедева
41 мин. назад

Принимая в Таллинне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его коллега Алар Карис отметил ключевую роль Берлина в обеспечении европейской безопасности.

https://p.dw.com/p/4Ojkn

Президент Эстонии Алар Карис поблагодарил Германию за ее усилия в обеспечении безопасности Европы на фоне войны, развязанной Россией против Украины. "Значение Германии для европейской безопасности нельзя переоценить", - заявил Карис, принимая в среду, 15 марта, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в Таллинне. Он подчеркнул, что Берлин играет ключевую роль в коллективной обороне НАТО, военной помощи Украине и во всех решениях в области безопасности.

Карис: ФРГ внесла большой вклад в безопасность региона

По словам эстонского президента, без Германии деятельность НАТО и усиление оборонной политики Евросоюза невозможны. Он одобрительно отозвался об изменении курса, провозглашенном Берлином в феврале 2022 года, и начале поставок оружия Украине. Эстония безоговорочно приветствует эти шаги и признает, что ФРГ внесла большой вклад в безопасность региона, добавил Алар Карис. "Решимость и мужество Германии в продвижении европейского развития и сильная воля к коллективной защите являются основами, на которых может поддерживаться мир в Европе", - отметил он.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с немецкими военнослужащими в эстонском Эмари
Франк-Вальтер Штайнмайер с немецкими военнослужащими в ЭмариФото: Bernd von Jutczenka/dpa/picture alliance

В свою очередь Штайнмайер заверил, что Германия привержена выполнению своих обязательств в рамках НАТО и ЕС. "На это могут рассчитывать наши союзники, в том числе Эстония", - добавил он. Президент ФРГ также указал, что его страна является крупнейшим донором Украины в Европе как в финансовом, экономическом и гуманитарном отношении, так и в военном.

Штайнмайер посетил солдат бундесвера в Эстонии

Кроме того, вместе с Великобританией ФРГ направила самые большие по численности подразделения в страны Балтии. "Вместе мы защищаем Эстонию, балтийские государства и все государства вдоль восточного фланга НАТО", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

В этот же день он посетил подразделения немецких ВВС, дислоцированные в Эмари на северо-западе Эстонии, которые совместно с британскими войсками охраняют воздушное пространство над балтийскими странами.

Смотрите также:

Кая Каллас - в интервью DW

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Из Эстонии выгоняют критиков Кремля? (30.08.2022)

Из Эстонии выгоняют критиков Кремля? (30.08.2022)

Бывшего волонтера штаба Навального могут заставить покинуть Эстонию и вернуться в Россию.
Политика30 августа 2022 г.03:20 мин.
external

Шокирующий рост цен и огромная инфляция в Эстонии. Европа в фокусе

Шокирующий рост цен и огромная инфляция в Эстонии. Европа в фокусе

Также в программе: как живут российские уклонисты в Грузии, необычные серферы у побережья Португалии, какие самые мерзкие животные заполонили Францию.
Политика15 декабря 2022 г.26:23 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк Leopard 2A4 в музее бронетехники танковой бригады "Голосо" под Мадридом (фото из архива)

Испания продолжит поддерживать Украину не только оружием

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи при обсуждении в суде его дела, 22 декабря 2022 года

Сын о Михаиле Саакашвили: "Его жизнь в опасности"

Сын о Михаиле Саакашвили: "Его жизнь в опасности"

Политика4 ч. назад
Штаб-квартира немецкого энергетического концерна E.on в Эссене

E.on обнулил "Северный поток", но не отказался от него

E.on обнулил "Северный поток", но не отказался от него

Экономика и бизнес2 ч. назад
Поезда на вокзале в Бресте

Железнодорожникам Беларуси грозит увольнение из-за санкций?

Железнодорожникам Беларуси грозит увольнение из-за санкций?

Политика3 ч. назад
Киево-Печерская лавра

Останется ли в Киево-Печерской лавре УПЦ МП

Останется ли в Киево-Печерской лавре УПЦ МП

Общество4 ч. назад
Александр Лукашенко

Лукашенко ответит за репрессии. ЕС грозит ужесточить санкции

Лукашенко ответит за репрессии. ЕС грозит ужесточить санкции

Права человека7 ч. назад
Зальцгиттер, 7 июля 2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с менеджерами Volkswagen и политиками дает старт строительству гигафабрики по выпуску аккумуляторных батарей

VW строит заводы в Испании, США, Канаде. А что с Германией?

VW строит заводы в Испании, США, Канаде. А что с Германией?

Экономика и бизнес8 ч. назад
На главную страницу