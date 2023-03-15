Президент Эстонии поблагодарил Германию за поддержку

Президент Эстонии Алар Карис поблагодарил Германию за ее усилия в обеспечении безопасности Европы на фоне войны, развязанной Россией против Украины. "Значение Германии для европейской безопасности нельзя переоценить", - заявил Карис, принимая в среду, 15 марта, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в Таллинне. Он подчеркнул, что Берлин играет ключевую роль в коллективной обороне НАТО, военной помощи Украине и во всех решениях в области безопасности.

Карис: ФРГ внесла большой вклад в безопасность региона

По словам эстонского президента, без Германии деятельность НАТО и усиление оборонной политики Евросоюза невозможны. Он одобрительно отозвался об изменении курса, провозглашенном Берлином в феврале 2022 года, и начале поставок оружия Украине. Эстония безоговорочно приветствует эти шаги и признает, что ФРГ внесла большой вклад в безопасность региона, добавил Алар Карис. "Решимость и мужество Германии в продвижении европейского развития и сильная воля к коллективной защите являются основами, на которых может поддерживаться мир в Европе", - отметил он.

Франк-Вальтер Штайнмайер с немецкими военнослужащими в Эмари Фото: Bernd von Jutczenka/dpa/picture alliance

В свою очередь Штайнмайер заверил, что Германия привержена выполнению своих обязательств в рамках НАТО и ЕС. "На это могут рассчитывать наши союзники, в том числе Эстония", - добавил он. Президент ФРГ также указал, что его страна является крупнейшим донором Украины в Европе как в финансовом, экономическом и гуманитарном отношении, так и в военном.

Штайнмайер посетил солдат бундесвера в Эстонии

Кроме того, вместе с Великобританией ФРГ направила самые большие по численности подразделения в страны Балтии. "Вместе мы защищаем Эстонию, балтийские государства и все государства вдоль восточного фланга НАТО", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

В этот же день он посетил подразделения немецких ВВС, дислоцированные в Эмари на северо-западе Эстонии, которые совместно с британскими войсками охраняют воздушное пространство над балтийскими странами.

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