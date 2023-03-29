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Участок Балтийского моря над местом взрыва трубы "Северного потока - 2", сентябрь 2022 года
На месте подрыва "Северного потока" (фото из архива)Фото: Danish Defence Command/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Странный объект у "Северного потока" оказался дымовым буем

Евгений Жуков
21 мин. назад

Поднят подозрительный предмет у трубы "Северного потока - 2" в Балтийском море. Им оказался обычный дымовой буй.

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Со дна Балтийского моря поднят предмет, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток - 2". Как сообщило в среду, 29 марта, Датское энергетическое агентство со ссылкой на военных, подъем объекта с глубины 73 метра был завершен накануне, 28 марта. При этом присутствовал представитель компании-владельца газопровода, Nord Stream 2 AG. Расследование показало, что объект был пустым дымовым буем, который используют для визуальной маркировки.

Цилиндрический объект высотой около 40 сантиметров и 10 см в диаметре не представляет угрозы безопасности, подчеркивается в заявлении Датского энергетического агентства.

Поиск виновников диверсии на трубопроводах "Северный поток" продолжается

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция и ФРГ продолжают расследование по поводу этих взрывов. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Немецкое правительство в последнее время предостерегало от поспешных выводов и призывало дождаться окончания расследований. Москва, со своей стороны, уже вскоре после теракта возложила ответственность за случившееся на "англосаксов", то есть британцев и американцев, указывает агентство dpa.

Смотрите также:

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