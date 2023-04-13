$5 млрд за имущество "Нафтогаза": главное о решении Гааги

Арбитраж в Гааге постановил, что Россия должна выплатить Украине пять миллиардов долларов в виде компенсации за захват активов "Нафтогаза" в Крыму. Реально ли получить эти средства?

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года постановил, что Российская Федерация должна выплатить Украине пять миллиардов долларов компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов НАК "Нафтогаз" в Крыму в 2014 году. О решении арбитража сообщили в НАК в четверг, 13 апреля. На сайте же самого трибунала на странице этого дела указано, что оно "рассматривается".

Суть дела

"Нафтогаз" и ряд компаний группы "Нафтогаз" в октябре 2016 года инициировали арбитражный процесс против РФ с требованием выплатить компенсацию за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических активов "Нафтогаза" в Крыму, которые были фактически похищены вместе с аннексией полуострова. Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые Украина потеряла после аннексии. Согласно аргументации НАК, своими действиями РФ нарушила украинско-российское соглашение о защите инвестиций.

Дворец мира в Гааге Фото: Richard Wareham/IMAGO

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности по этому делу состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года. И в феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу "Нафтогаза". Он подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что РФ нарушила свои обязательства по соглашению с Украиной о защите инвестиций и незаконно экспроприировала инвестиции "Нафтогаза". В ответ на это министерство юстиции РФ 1 марта 2019 года заявило, что не будет признавать решение Третейского суда в Гааге и "примет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ" с учетом принятия этого арбитражного решения.

На нынешней стадии арбитражного процесса суд определял размер компенсации потерь "Нафтогаза". Слушания по определению суммы компенсации начались 21 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, а завершились в марте 2022 года.

Юрий Витренко Фото: Naftogaz of Ukraine

Юрий Витренко, который в то время возглавлял "Нафтогаз", в день начала слушаний сообщил, что Россия на первом этапе отказывалась участвовать в арбитражном разбирательстве. И только после вынесения арбитражного решения в пользу "Нафтогаза", которым Россия была признана виновной в экспроприации украинских активов, Москва изменила свою позицию и начала участвовать в арбитраже.

Как суд определил сумму?

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Чернышов приветствовал решение арбитража и заявил о "победе на энергетическом фронте". "Теперь Россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву", - считает Чернышов.

Офис "Нафтогаза" в Киеве Фото: NurPhoto/picture alliance

Как пояснили в "Нафтогазе", суд решил, что сумма компенсации должна равняться справедливой рыночной стоимости активов НАК на момент их экспроприации. Россия настаивала на том, что "Нафтогаз" не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, но Арбитражный трибунал не согласился с российскими доводами.

Размер компенсации, установленный этим решением, является наибольшей суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму, отметили в НАК. Кроме этого, согласно решению суда, РФ также должна возместить "Нафтогазу" расходы, связанные с самим арбитражным производством.

Как Украина сможет получить деньги

Вполне вероятно, что Россия откажется добровольно выплачивать Украине компенсацию за похищенные в Крыму активы. В таком случае арбитражные решения можно будет реализовать через механизм принудительного исполнения. Поэтому, как пояснили в НАК, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где расположены активы Российской Федерации.

Елена Зеркаль Фото: DW

Советница министра энергетики Украины, бывшая советница главы "Нафтогаза" и экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль, комментируя это решение, также отметила, что требуемую сумму могут взыскать с арестованных активов, согласно Нью-Йоркской конвенции. "Сторонами этой конвенции являются 162 страны, она предусматривает выполнение иностранных арбитражных решений (то есть решений, вынесенных в ином государстве, чем то, где запрашивается исполнение). Каждое государство признает арбитражные решения обязательными и приводит их к исполнению согласно собственным процессуальным нормам", - пояснила Зеркаль.

То есть, по ее словам, сейчас "Нафтогаз" может обратиться в любое государство, где есть арестованные активы РФ, и требовать выполнения арбитражного решения. Шансы на получение денег в обозримой перспективе Зеркаль оценивает как "очень высокие", несмотря на "все российские предохранители и их трактовку иммунитета государства". "Потому что российские трактовки никого не интересуют. Теперь мяч на половине поля "Нафтогаза", - отметила она.

На решение арбитража уже отреагировали и в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России нужно будет изучить его. "Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, сейчас будут анализировать, принимать решение о дальнейших действиях", - цитирует Пескова российское агентство РИА "Новости".

Смотрите также: