На 497-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий среды, 5 июля (время московское).

Генштаб ВСУ: Горячая линия фронта превышает 1200 км

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении нового заседания ставки верховного главнокомандующего, участники которого обсудили "основные вызовы". Темами являлись защита украинских АЭС, ситуация на фронте, а также "дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца". Зеленский указал в Telegram , что распорядился усилить северное направление.

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В Генштабе ВСУ сообщили о протяженности линии фронта на данный момент. Так называемая горячая линия столкновения превышает 1200 км, заявил агентству "Укринформ" заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия. Громов также отметил, что за время контрнаступления ВСУ оперативная обстановка по-прежнему характеризуется попытками российских войск выйти на административную границу Донецкой области, а также удержать территории в Донецком и Таврическом операционных районах. В этих районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянское, где украинские войска продвинулись на расстояние до 7,5 км, а с начала контрнаступления освобождены 9 населенных пунктов и возвращены около 160 кв. км территории, добавил он.

За 2-й квартал Роскомнадзор заблокировал более 26 тысяч сайтов о войне

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С апреля по июнь Роскомнадзор заблокировал 26,2 тысячи интернет-страниц с информацией о войне РФ против Украины. Этот показатель выше, чем число заблокированных сайтов с пропагандой наркотиков, детской порнографией и суицидальным контентом. Кроме того, число заблокированных страниц с информацией о войне в Украине во втором квартале текущего года было на 15 процентов выше, чем в первом квартале, указал Роскомнадзор в Telegram .

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр обвинила РФ в нагнетании ситуации с Запорожской АЭС и возможных планах совершения теракта на станции с целью переломить ход войны в свою пользу. "Оба сценария - как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение - для РФ являются инструментом достижения военных целей", - написала она в Telegram . По словам Маляр, Россия "способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие". "С целью минимизации потенциально возможных негативных последствий в четырех украинских регионах - Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области - уже несколько дней продолжаются обучение экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС", - указала далее замминистра обороны.

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Активисты проводят в центре Берлина акцию за расследование военных преступлений РФ против Украины.

Оккупационные власти в Макеевке заявили о росте числа пострадавших от обстрела ВСУ

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Число пострадавших при обстреле украинскими силами Макеевки, захваченной российскими войсками, выросло до 41 человека, утверждает "глава администрации" города Владислав Ключаров. По его словам, один человек скончался от полученных ранений. Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ (Стратком) сообщило, что в Макеевке уничтожен российский склад боеприпасов.

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Россия может отправить на войну еще больше чеченских подразделений и заключенных после ухода частной военной компании "Вагнер" из зоны боев, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Подобный шаг связан со стремлением президента РФ Владимира Путина избежать полномасштабной мобилизации в стране, считают собеседники агентства.

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Попытка мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина обострила раскол в системе национальной безопасности России, считает военная разведка Великобритании. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, а замминистра обороны страны Юнус-Бек Евкуров отсутствовал на заседании руководства ведомства 3 июля, отмечает министерство обороны Соединенного Королевства. Сообщения о вероятном аресте Суровикина не могут быть подтверждены, однако власти РФ могут "с подозрением отнестись к его давней связи с "Группой Вагнера", начиная со службы армейского чина в Сирии, добавляет Лондон.

FT: Си предостерег Путина от ядерного удара по Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных западных и китайских чиновников. Это произошло во время государственного визита лидера КНР в Москву в марте, указали собеседники газеты. Сдерживание Кремля от использования ядерного оружия было центральным элементом кампании Пекина по восстановлению испорченных связей с Европой, отметил высокопоставленный советник китайского правительства.

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Запорожская АЭС (август 2022 года) Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Уровень воды в пруде-охладителе Запорожской атомной электростанции остается стабильным и составляет 16,56 метра, сообщила украинская компания "Энергоатом". Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит, добавили в компании.

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Ночью по одному беспилотнику Shahed-136 было уничтожено в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщило командование "Восток" ВСУ. Ранее из региональных властей о сбитом БПЛА сообщили лишь в Днепропетровской области.

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Власти Белгородской области привели подробности о последствиях обстрела. Пострадала женщина, она доставлена в больницу, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, повреждена линия электропередачи, различные повреждения зафиксированы в 8 частных жилых домовладениях, уточнил он.

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Военнослужащие ВСУ и бундесвера в Мюнстере Фото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

В Германии прошли обучение уже 5000 украинских военнослужащих, сообщил агентству AFP представитель Вооруженных сил ФРГ (бундесвера). В нынешнем году тренировки может пройти аналогичное число военных ВСУ. Берлин "тесно и очень гибко" координирует их подготовку с Киевом, добавили в бундесвере. Помимо обучения обращению с тяжелым вооружением, существуют также курсы для снайперов и младшего офицерского состава.

Власти Белгородской и Курской областей сообщили об обстрелах

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Валуйки. В регионе сработала система противовоздушной обороны, добавил он. По предварительной информации, никто не пострадал, однако повреждены 2 частных жилых дома и 5 автомобилей, указал губернатор.

В то же время в Курской области под обстрел попал поселок Теткино в Глушковском районе, заявил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, повреждена школа №2 и один дом, отметил глава региона.

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Ночью над Днепропетровской областью был сбит беспилотный летательный аппарат Shahed-136, сообщил начальник военной администрации региона Сергей Лысак. Утром под удар БПЛА попала Марганецкая община, однако пострадавших, по предварительным данным, нет, добавил он.

Лондон: Россия за время войны потеряла почти половину боеспособности

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Военная техника ВС РФ в Херсонской области (фото из архива) Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMA/IMAGO/ZUMA Wire

Россия за время войны с Украиной потеряла почти половину своей боеспособности, заявил начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в беседе с Financial Times. В 2022 году силы РФ применили 10 миллионов артиллерийских снарядов, в то время как страна может производить в лучшем случае 1 млн снарядов в год, указал британец. Кроме того Россия "потеряла 2500 танков, а выпускать может в лучшем случае 200 в год", добавил Радакин.

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Украинские силы, по-видимому, сосредоточены на создании "асимметричного градиента истощения", который позволяет сохранить живую силу ВСУ ценой более медленных темпов территориальных завоеваний, в то же время постепенно истощая российскую живую силу и технику, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). В ежедневном докладе отмечается, что текущие темпы операций украинских сил не свидетельствуют о тупиковой ситуации или неспособности Украины отвоевать значительную часть своих территорий. "Нынешнее украинское контрнаступление менее драматично и стремительно, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешно, чем неудачное зимнее наступление российских войск. В целом по своим темпам и первоначальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но в конечном счете успешное херсонское контрнаступление", - считают эксперты.

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Выполняя санкции, введенные в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, Италия заморозила активы 80 субъектов из России и Беларуси на сумму около 2 миллиардов евро. Об этом сообщил в своем годовом отчете директор Отдела финансовой информации Банка Италии Энцо Серата, пишет газета La Repubblica. По его словам, речь идет о виллах, яхтах, роскошных автомобилях и ликвидности.

Маляр: ВСУ ежедневно продвигаются под Бахмутом

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По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска, несмотря на ожесточенное сопротивление России, ежедневно продвигаются на Бахмутском направлении. "Мы продвигаемся на южном фланге Бахмута. На севере, честно говоря, идут тяжелые бои, и продвижения пока нет", - рассказала она в телеэфире. В самом же Бахмуте врагу трудно передвигаться и невозможно выйти из города, подчеркнула замминистра.

По ее словам, российские силы усиливают свои войска на юге и востоке и продвигаются дальше на север в районе Лимана и Сватово. "Враг наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там очень горячо, но продвинуться противник не может", - указала Анна Маляр.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) похвалил то, как ВСУ проводят контрнаступление. Выступая на брифинге вместе с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, он заявил, что Украина "пока действует очень четко и хорошо организованно", цитирует CNN . Шольц отметил, что он никогда не ожидал изменения ситуации в одночасье, подчеркнув, что украинские силы обороны "очень целенаправленно" планировали свои операции.

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В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта тревог . Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях зафиксированы дроны, запущенные российскими войсками, работает ПВО.

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25 человек пострадали при обстреле украинскими силами Макеевки, захваченной российскими войсками, утверждает "врио главы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин. По его словам, "взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка", повреждения получили жилые дома, здания больницы, школы и детсада. Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ (Стратком) сообщило, что в Макеевке уничтожен российский склад.

Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном предупредил о "подготовке оккупационными войсками опасных провокаций" на Запорожской атомной электростанции. "Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ", - написал он в Twitter по итогам переговоров.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС "предметы, похожие на взрывчатку". "Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит - и не может не видеть! - что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой", - подчеркнул украинский лидер.

Хроника событий 4 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 июля 00.00 - 13.59 >>>

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