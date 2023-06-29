RIA Pizza - популярное заведение в Краматорске. Вечером здесь обычно собираются журналисты, работники гуманитарных миссий и чиновники. По свидетельству очевидцев, на момент атаки в пиццерии было около сотни человек. На фото - мужчины разбирают завалы после ракетного удара РФ по пиццерии в Краматорске