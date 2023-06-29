Краматорск после ракетного удара
В результате российского ракетного удара по Краматорску 27 июня погибли 11 человек. Продолжается спасательная операция. Фотогалерея DW о том, что происходит в городе после удара.
Прерванный ужин
Около 19:30 вторника, 27 июня, российская армия атаковала ракетами город Краматорск в Донецкой области. Одна из них попала в пригородный поселок Беленькое, другая - в ресторан RIA Pizza. На фото - разрушенная в результате авиаудара РФ пиццерия в Краматорске.
Людное место
RIA Pizza - популярное заведение в Краматорске. Вечером здесь обычно собираются журналисты, работники гуманитарных миссий и чиновники. По свидетельству очевидцев, на момент атаки в пиццерии было около сотни человек. На фото - мужчины разбирают завалы после ракетного удара РФ по пиццерии в Краматорске
Поиски выживших и погибших
Спасательные работы, начавшиеся сразу после атаки, продолжаются и на следующий день. По данным областной военной администрации, помимо здания ресторана в результате обстрела повреждены 18 многоэтажек, 65 частных домов, пять школ и два детсада.
Обстрел "Искандерами"
Полиция Донецкой области вначале сообщала, что Краматорск атаковали с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В среду, 28 июня, правоохранительные органы и местная администрация уточнили: город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер-М". На фото - мужчина держит в руке обломок ракеты, которой стреляли по Краматорску.
Москва отрицает причастность к атаке
В Кремле отрицают причастность к атаке. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду 28 июня в очередной раз заявил журналистам, что российская армия не атакует гражданские объекты. На фото - спасатели отводят в сторону мужчину, раненого в результате обстрела пиццерии в Краматорске
Раненые и погибшие
По последним данным, в результате российской ракетной атаки на RIA Pizza в Краматорске погибли 11 человек, ранены более 60. На этой фотографии спасатели и карета скорой помощи стоят возле разрушенной пиццерии RIA Pizza в Краматорске.
Среди погибших - дети
По меньшей мере, трое из погибших в результате атаки на Краматорск - дети, в том числе две четырнадцатилетние сестры. Ранен грудной ребенок. На фото - женщина у разрушенной пиццерии в Краматорске.
Среди пострадавших - украинская писательница и граждане Колумбии
Во время обстрела в RIA Pizza были трое граждан Колумбии - основатель благотворительной организации Aguanta Ucraina и депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения. Украинскую писательницу и общественную активистку Викторию Амелину с тяжелой черепно-мозговой травмой эвакуировали в больницу в Днепр.
Завалы до сих пор разбирают
По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, под завалами еще могут оставаться несколько человек. Спасательные работы продолжаются. На фото - посетительница разрушенной пиццерии в Краматорске под завалами.
Нашли корректировщика?
СБУ сообщила о задержании в Краматорске работника местного газотранспортного предприятия. Его называют "агентом российской военной разведки" и подозревают в корректировке атаки. Вечером во вторник мужчина якобы снимал пиццерию и парковку, а затем отправил видео российским кураторам как свидетельство большого скопления людей. На фото - один человек утешает другого у разрушенной пиццерии.