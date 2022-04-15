Фотохроника войны в Украине - 18 апреля

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Обстрелы Львова, погибшие и раненые в Харькове, Вербное воскресенье в Буче, эксгумации в Микуличах, футболки с кораблем, благотворительный вечер в Монако.
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