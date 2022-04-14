 Война РФ против Украины: как поселок Макаров приходит в себя после боев | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 16.04.2022

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Украина

Война РФ против Украины: как поселок Макаров приходит в себя после боев

В поселке Макаров в 50 км от Киева в течение марта продолжались ожесточенные бои. Две недели назад российские войска отступили. О возвращении к мирной жизни Макарова и населенных пунктов поблизости - в репортаже DW.

Последствия активных боев в селе Андреевка под Макаровым в Киевской области

Последствия активных боев в селе Андреевка под Макаровым в Киевской области

Поселок Макаров долгое время был ареной боев между украинской армией и российскими войсками. В течение марта, когда войска РФ наступали северо-западнее Киева, этот населенный пункт несколько раз переходил под контроль то одной, то другой сторон. Поселок находился под постоянными обстрелами артиллерии. 

Ряду иностранных и украинских журналистов, в том числе корреспонденту DW, в Макарове продемонстрировали последствия активных боеви показали, как этот населенный пункт возвращается к мирной жизни. Жители Макаровской территориальной общины пока возвращаться домой не спешат - в Макарове и близлежащих населенных пунктах находятся только 20 процентов местных жителей, говорит начальник местной полиции Александр Омельяненко, сопровождающий представителей массмедиа в поездке по региону. 

Макаров разрушен на 40 процентов 

Многим людям, собственно, и некуда возвращаться - в Макарове, где до войны проживало около 10 тысяч человек, уничтожены многие жилые дома, детские сады, больница. По предварительным подсчетам местных властей, поселок разрушен примерно на 40 процентов. 

Поврежденный обстрелами дом культуры в Макарове под Киевом

Поврежденный обстрелами дом культуры в Макарове под Киевом

"Вот так пришли "братья" нас освобождать", - говорит Михаил. Вернувшись в поселок, он увидел свой дом без крыши, второго этажа и части фасада. Вероятно, в него попал артиллерийский снаряд. 

Передвигаться по поселку опасно из-за большого количества мин, говорит Михаил. "Только сегодня ехал заправлять автомобиль. На выезде из Макарова в сторону Липовки сам увидел четыре мины на обочине дороги", - рассказывает мужчина. По его словам, в Макарове почти ничего не работает - только накануне открыли один продуктовый магазин. 

Двор одного из жилых домов в селе Андреевка под Макаровым в Киевской области

Двор одного из жилых домов в селе Андреевка под Макаровым в Киевской области

Несмотря на то, что с момента освобождения северо-западных районов Киевской области от российских войск прошло уже более двух недель, в населенных пунктах, в частности в Макарове, до сих пор отсутствует водо-, газо- и электроснабжение. 

Как объясняют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сложности заключаются в том, что объекты критической инфраструктуры тех районов Киевщины, где находились российские войска, заминированы. Спикер управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан отмечает, что в Макарове "уже отработана почти вся территория" и изъято более тысячи взрывоопасных предметов. На территории района продолжают работать более 20 расчетов ГСЧС со всей Украины. 

Поврежденный обстрелами дом в центре поселка Макаров под Киевом

Поврежденный обстрелами дом в центре поселка Макаров под Киевом

200 домов разрушены полностью, 600 - частично 

Правоохранительные органы вместе с сотрудниками ГСЧС ежедневно обнаруживают тела погибших жителейи фиксируют разрушение жилых домов и инфраструктуры, указывает руководитель местной полиции. "По предварительным подсчетам, на территории Макарова более 200 домов разрушены полностью и более 600 домов получили частичные повреждения, но сбор информации продолжается, поэтому это не окончательный подсчет", - говорит Омельяненко. 

Больше всего жертв среди гражданского населения на территории Макаровской объединенной общины зафиксировано в самом Макарове - 23 погибших и в селе Андреевка - 22 жертвы. "Работа по выявлению погибших продолжается: под завалами домов, а также на неисследованных территориях, полевых зонах и в лесах", - добавляет Омельяненко. 

При этом он отмечает, что уже установлены факты расстрелов и пыток людей российскими военными. "Оккупанты убивали людей, расстреливали мирные колонны, которые двигались по согласованным эвакуационным коридорам. В результате погибали и взрослые, и дети", - говорит Омельяненко и добавляет, что значительное количество гражданского населения погибло также в результате применения артиллерии. 

Полуразрушенный частный дом в селе Андреевка под Макаровым в Киевской области

Полуразрушенный частный дом в селе Андреевка под Макаровым в Киевской области

Хаотические обстрелы жилых домов 

Российские войска, которые проходили населенные пункты в направлении Киева, производили хаотические обстрелы жилых домов, рассказывает начальник следственного отдела Бучанского райуправления полиции Киевщины Анатолий Котяш.

Журналистов привозят на место работы одной из следственно-оперативных групп в селе Вабля недалеко от Макарова. Там, в дворе частного дома, проводят эксгумацию двух тел - женщины и ее сына, которые, по словам правоохранителей, погибли в результате обстрела улицы. 

"В момент обстрела женщина с сыном находились во дворе, а ее муж - за домом, он остался жив. После этого события мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины", - рассказывает Котяш.

Эксгумация тел двух мирных жителей, погибших в результате обстрела в селе Вабля недалеко от Макарова в Киевской области

Эксгумация тел двух мирных жителей, погибших в результате обстрела в селе Вабля недалеко от Макарова в Киевской области

 

Никаких военных или стратегических объектов на территории Макаровского территориального общества не было и нет, отмечает заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко на брифинге для СМИ. Поэтому, по его словам, сложно объяснить тот масштаб разрушений, который был нанесен Макарову и близлежащим населенным пунктам. Он добавляет, что на этой территории находились российские военные преимущественно из Тувы и Бурятии. Сегодня украинские органы следствия документируют все преступления, связанные с вооруженной агрессией России против Украины

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    Автор: Игорь Бурдыга


 

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