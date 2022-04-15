51-й день войны России против Украины: главные события

На 51-й день войны России против Украины - в пятницу, 15 апреля, - российские войска продолжили стягиваться на восток Украины и наносить удары по городам и населенным пунктам в ряде украинских регионов. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и силам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

В Киеве нанесен ракетный удар по машиностроительному заводу

В Киеве нанесен ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, "уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет". По данным агентства УНИАН, на заводе, в частности, выпускали комплектующие к противокорабельным ракетам "Нептун". В Укроборонпроме утверждали, что две ракеты РК-360 МЦ "Нептун" ранее попали в флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва". По версии Минобороны РФ, корабль потерял остойчивость "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса", и затонул "в условиях штормового волнения моря". Немецкий метеоролог Йорг Кахельман (Jörg Kachelmann) в свою очередь опроверг утверждения российских властей. "Москва" затонула совершенно определенно не из-за шторма, поскольку никакого шторма не было", - написал он в Twitter, приложив ссылку на метеорологическую карту.

Представитель Минобороны РФ Конашенков предупредил о наращивании масштабов ракетных ударов по объектам в Киеве. Кроме того, оборонное ведомство РФ заявило о взятии под контроль в Мариуполе металлургического комбината имени Ильича - одного из главных бастионов украинского сопротивления в городе. Таким образом Украина фактически лишилась доступа к 30-40 процентам своих мощностей по производству металлургической продукции. Компания "Метинвест Холдинг", в состав которой входит предприятие, заявила, что завод не будет работать "в условиях российской оккупации". Об этом сообщил агентству Reuters ее официальный представитель.

Полиция Киевской области: Обнаружены тела 900 мирных жителей

Правоохранители обнаружили и передали на судебную экспертизу 900 тел мирных жителей в населенных пунктах Киевской области, находившихся ранее под контролем российских военных. Больше всего трупов - свыше 350 - найдено в Буче, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

ООН: С начала войны в Украине погибли 1982 мирных жителя

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) привело новые данные о числе погибших среди мирного населения Украины в ходе войны. С 24 февраля погибли не менее 1982 человек, из них 162 - несовершеннолетние. Еще 2651 человек получил ранения. Больше всего жертв и пострадавших зафиксировано на территории Донецкой и Луганской областей - 716 человек убиты и 1331 ранены. Причиной жертв в большинстве случаев было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракеты и авиаудары. УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения с мест по-прежнему требуют дополнительного подтверждения.

За сутки по гуманитарным коридорам эвакуированы свыше 2860 человек

За сутки по гуманитарным коридорам эвакуированы 2864 человека, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье выехали 2494 человека. Из ряда городов Луганской области удалось эвакуировать 370 человек - несмотря на постоянные обстрелы, указала Верещук.

WP: Зеленский попросил Байдена внести РФ в перечень "государств - спонсоров терроризма"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена официально внести Россию в перечень "государств - спонсоров терроризма". Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Включение в этот список будет, в частности, означать дополнительные торговые ограничения. В настоящее время в перечень Госдепартамента США входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников постпредства ЕС

Россия объявила 18 сотрудников постоянного представительства Евросоюза в РФ персонами нон грата. Министерство иностранных дел РФ предписало им покинуть страну "в ближайшее время". Внешнеполитическое ведомство назвало свой шаг ответом на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. МИД РФ выразил в этой связи решительный протест главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру.

WP: Россия потребовала от США прекратить поставки оружия в Украину

Россия потребовала от Вашингтона и его партнеров прекратить поставки оружия в Украину. Об этом сообщила газета The Washington Post. "Мы призываем США и их союзников воздержаться от безответственной милитаризации Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", - говорится в дипломатической ноте, которую, по сведениям газеты, Россия передала американской стороне.

ЦРУ: РФ может применить в Украине ядерное оружие малой мощности

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что к возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности нельзя относиться легкомысленно, "учитывая возможное отчаяние" президента РФ Владимира Путина в случае военных неудач в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN в свою очередь заметил: "Не только я - все страны мира должны быть этим обеспокоены".

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