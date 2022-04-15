 51-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 15.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

51-й день войны России против Украины: главные события

В Киеве нанесен ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу. Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников постпредства ЕС.

Разрушенный торговый центр в Киеве (фото из архива)

Разрушенный торговый центр в Киеве (фото из архива)

На 51-й день войны России против Украины - в пятницу, 15 апреля, - российские войска продолжили стягиваться на восток Украины и наносить удары по городам и населенным пунктам в ряде украинских регионов. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и силам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

В Киеве нанесен ракетный удар по машиностроительному заводу

В Киеве нанесен ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, "уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет". По данным агентства УНИАН, на заводе, в частности, выпускали комплектующие к противокорабельным ракетам "Нептун". В Укроборонпроме утверждали, что две ракеты РК-360 МЦ "Нептун" ранее попали в флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва". По версии Минобороны РФ, корабль потерял остойчивость "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса", и затонул "в условиях штормового волнения моря". Немецкий метеоролог Йорг Кахельман (Jörg Kachelmann) в свою очередь опроверг утверждения российских властей. "Москва" затонула совершенно определенно не из-за шторма, поскольку никакого шторма не было", - написал он в Twitter, приложив ссылку на метеорологическую карту.

Представитель Минобороны РФ Конашенков предупредил о наращивании масштабов ракетных ударов по объектам в Киеве. Кроме того, оборонное ведомство РФ заявило о взятии под контроль в Мариуполе металлургического комбината имени Ильича - одного из главных бастионов украинского сопротивления в городе. Таким образом Украина фактически лишилась доступа к 30-40 процентам своих мощностей по производству металлургической продукции. Компания "Метинвест Холдинг", в состав которой входит предприятие, заявила, что завод не будет работать "в условиях российской оккупации". Об этом сообщил агентству Reuters ее официальный представитель.

Полиция Киевской области: Обнаружены тела 900 мирных жителей

Правоохранители обнаружили и передали на судебную экспертизу 900 тел мирных жителей в населенных пунктах Киевской области, находившихся ранее под контролем российских военных. Больше всего трупов - свыше 350 - найдено в Буче, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

ООН: С начала войны в Украине погибли 1982 мирных жителя

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) привело новые данные о числе погибших среди мирного населения Украины в ходе войны. С 24 февраля погибли не менее 1982 человек, из них 162 - несовершеннолетние. Еще 2651 человек получил ранения. Больше всего жертв и пострадавших зафиксировано на территории Донецкой и Луганской областей - 716 человек убиты и 1331 ранены. Причиной жертв в большинстве случаев было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракеты и авиаудары. УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения с мест по-прежнему требуют дополнительного подтверждения.

За сутки по гуманитарным коридорам эвакуированы свыше 2860 человек

За сутки по гуманитарным коридорам эвакуированы 2864 человека, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье выехали 2494 человека. Из ряда городов Луганской области удалось эвакуировать 370 человек - несмотря на постоянные обстрелы, указала Верещук.

WP: Зеленский попросил Байдена внести РФ в перечень "государств - спонсоров терроризма"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена официально внести Россию в перечень "государств - спонсоров терроризма". Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Включение в этот список будет, в частности, означать дополнительные торговые ограничения. В настоящее время в перечень Госдепартамента США входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников постпредства ЕС

Россия объявила 18 сотрудников постоянного представительства Евросоюза в РФ персонами нон грата. Министерство иностранных дел РФ предписало им покинуть страну "в ближайшее время". Внешнеполитическое ведомство назвало свой шаг ответом на высылку 19 сотрудников постпредства РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. МИД РФ выразил в этой связи решительный протест главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру.

WP: Россия потребовала от США прекратить поставки оружия в Украину

Россия потребовала от Вашингтона и его партнеров прекратить поставки оружия в Украину. Об этом сообщила газета The Washington Post. "Мы призываем США и их союзников воздержаться от безответственной милитаризации Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", - говорится в дипломатической ноте, которую, по сведениям газеты, Россия передала американской стороне.

ЦРУ: РФ может применить в Украине ядерное оружие малой мощности

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что к возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности нельзя относиться легкомысленно, "учитывая возможное отчаяние" президента РФ Владимира Путина в случае военных неудач в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN в свою очередь заметил: "Не только я - все страны мира должны быть этим обеспокоены".

Смотрите также:

  • Буча,14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    В Буче продолжают расследовать массовые убийства мирных жителей российскими военными. Полицейские работают на месте преступления в частном доме. Также в фотохронике войны в Украине от 15 апреля - снимки из сел Термахивка и Вобля, городов Мариуполь, Харьков и Чернигов, детского отделения интенсивной терапии в Днепре. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Свежие могилы на кладбище в Буче. Число жертв среди жителей этого небольшого города в Киевской области превысило четыреста человек.

  • Ирпень, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Браслет с иконками на руке убитого российского солдата после эксгумации тела из временного захоронения на территории города Ирпень под Киевом, 14 апреля.

  • Термахивка, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Петр Хриченко во дворе своего дома в селе Термахивка Киевской области стоит около могилы жены - 63-летней Аллы Хриченко, убитой во время вторжения российской армии. Рядом на скамейке сидит мать Аллы Хриченко - 81-летняя Мария Скороход.

  • Вобля, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Эксгумация тел мирных жителей, погибших во время российской оккупации в селе Вобля Бородянского района Киевской области. 15 апреля начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил на брифинге, что после ухода российских войск в этом регионе Украины уже обнаружены тела 900 мирных жителей.

  • Сеньковка, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Части ракеты во дворе дома в небольшой украинской деревне Сеньковка Черниговской области на границе с Беларусью.

  • Городня, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Еще один снимок из Черниговской области - воронка в городе Городня. Он был подвергнут обстрелу около 14 часов дня 14 апреля.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Очень много снимков поступает в последние дни из осажденного Мариуполя. Город заблокирован российскими войсками с первого марта. За него ведутся ожесточенные бои.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Правобережный район Мариуполя. Жители разводят костер на балконе. В городе уже много недель нет электричества и отсутствует водоснабжение.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Сгоревшие железнодорожные составы в Правобережном районе Мариуполя. Как заявил мэр города Вадим Бойченко в городе уже погибло 10 тысяч жителей. Это число продолжит расти и может увеличиться в два раза.

  • Николаев, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Николаев продолжает подвергаться обстрелам. Здесь не прекращают готовиться к обороне в случае наступления российских войск. "Никого в город не пустим", - написал в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

  • Донбас, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Украинский военнослужащий на линии фронта в Донбассе. Накануне президент Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что ближайшей целью России является окружение украинских войск в полномасштабной битве за Донбасс.

  • Донбас, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    В регионе сейчас находится более 40 тысяч солдат ВСУ. Вот один из них стоит около щенков, родившихся во время войны где-то на линии фронта в Донбассе.

  • Харьков, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Служба безопасности Украины несколько дней назад задержала Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене и пытавшегося убежать в Россию. Эта фотография сделана уже в ходе другой операции СБУ - в Харькове во время задержания подозреваемого в коллаборационизме.

  • Днепр, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Корреспондент информационного агентства "Анадолу" посетил больницу в городе Днепр, где находятся дети, получившие тяжелые ранения во время обстрела вокзала в Краматорске 8 апреля.

  • Днепр, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Еще один снимок из отделения детской интенсивной терапии в Днепре. По данным Офиса генпрокурора страны, с начала войны в Украине погибли 198 детей. 355 детей получили ранения.

  • Санкт-Петербург, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Дети маршируют за барабанщиком. Военный оркестр на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проводит репетицию в рамках подготовки к Параду Победы, который традиционно проводится здесь девятого мая.

  • Одесса, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    В Одессе на указателе с расстояниями до разных городов-побратимов снимают таблички "Москва", "Санкт-Петербург", "Таганрог", "Волгоград" и "Ростов-на-Дону".

  • Кельн, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    "Работа в Германии" - одна из участниц презентации специального проекта для беженцев из Украины в Кельне. Проект осуществляется Федеральным агентством по труду при поддержке железнодорожного концерна Deutsche Bahn и благотворительного фонда футбольного клуба 1. FC Köln. Такие центры также будут открыты в Берлине и Франкфурте.

  • Вена, 14 апреля

    Война в Украине - 15.04.2022

    Кирпичная ограда частного владения в Вене около Памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, покрашена в цвета украинского флага.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 04:27

Война в Украине: история молдавской семьи, помогающией беженцам (15.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как украинские железнодорожники поддерживают свою страну в условиях войны (15.04.2022)  

Вывод войск с севера Украины: закончилась ли война для Лукашенко?  

Реклама

Самые читаемые

Юрист "Агоры": Закон в РФ не запрещает отправлять призывников на войну  

Минобороны РФ: Крейсер "Москва" затонул при буксировке  

Хроника войны в Украине 15 апреля  