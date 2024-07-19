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ПолитикаУкраина

Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион

Лиза Ламбрехт
19 июля 2024 г.

Неизвестный выстрелил в голову экс-депутату Верховной рады Ирине Фарион. Она в реанимации в тяжелом состоянии. Преступника ищут.

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Ирина Фарион
Экс-депутат Верховной рады Ирина ФарионФото: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила полиция Львовской области. Проводится полицейская операция для задержания преступника.

Как уточняет УНИАН со ссылкой на больницу Святого Пантелеймона, сейчас политик находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По информации украинских СМИ, злоумышленник стрелял ей в висок.

Покушение на Ирину Фарион осудил президент Украины Владимир Зеленский. "Любое насилие заслуживает только осуждения. Каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - подчеркнул глава государства.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что атака квалифицирована как покушение на умышленное убийство. "Полиция и другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Берут показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе", - сообщил министр.

Ирина Фарион была депутатом Верховной рады от националистической партии "Свобода" в 2012-2014 годах. Она неоднократно привлекала внимание СМИ своими резкими высказываниями. В частности, она выступала за полный отказ от использования русского языка в Украине.

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