Визит главы ЕП во Львов и другие события 374-го дня войны

Глава Европарламента Роберта Метсола обсудила с Зеленским во Львове мирный саммит, Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах создания в Гааге Международного центра уголовного преследования за преступления агрессии.

На 374-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в субботу, 4 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Визит Роберты Метсолы в Украину

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола посетила Львовскую область и встретилась там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила впоследствии пресс-служба офиса президента Украины, тот поблагодарил главу ЕП за поддержку Киева с первых дней войны и за важные решения, принятые этим европейским институтом. Кроме того, Зеленский особо выделил необходимость усилить санкционное давление на Россию.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее выполнить рекомендации Европейской комиссии и уже в нынешнем году начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Украинская сторона добавила, что в ходе беседы между Метсолой, Зеленским и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком обсуждалась предложенная Киевом "формула мира" и организация мирного саммита с широким участием стран "глобального Юга".

В тот же день Метсола встретилась со студентами шести львовских университетов.

Жертвы ракетной атаки на Запорожье

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают разбирать завалы пятиэтажного жилого дома в Запорожье, разрушенного в ходе ракетной атаки ВС РФ ночью 2 марта. К вечеру 4 марта, по данным ГСЧС, число погибших в результате этой трагедии составило 11 человек, включая восьмимесячную девочку и ее семью.

Спасти к тому моменту удалось также 11 человек. Кроме того, сотрудники ГСЧС высвободили из-под завалов четырех котов и одну собаку.

Указывается, что при разборе завалов коммунальные службы вывезли более 404 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Всего к работам привлечено 147 сотрудников различных служб и 41 единица техники, из них от ГСЧС - 82 спасателя и 19 единиц техники, отмечается в Telegram-канале ГСЧС в Запорожье.

Ход военных действий

За сутки 4 марта ВС РФ нанесли по территории Украины 4 ракетных и 10 авиационных ударов, а также произвели 4 атаки из РСЗО. В частности, удары были нацелены на жилые дома и гражданскую инфраструктуру Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ .

В свою очередь, ВВС Украины за сутки 4 марта нанесли 12 авиаударов по концентрации личного состава и военной техники ВС РФ, а также произвела два авиаудара по зенитным ракетным системам и один - по складу боеприпасов противника, говорится далее в документе.

Основные усилия российская армия сосредотачивает на наступательных операциях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Кроме того, ВС РФ продолжают наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара, следует из сводки.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлении российские военные уходят в оборону, пытаясь улучшить тактическое положение, чтобы возобновить наступление, указывает украинская сторона.

По сведениям Генштаба ВСУ, Россия продолжает тайную мобилизацию на захваченных территориях Украины. В частности, 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей Горловки в Донецкой области, говорится в сводке.

Между тем Минобороны РФ сообщило о визите его главы Сергея Шойгу в "зону проведения специальной военной операции". При этом указывалось, что Шойгу проинспектировал "передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении", без уточнения дальнейших деталей.

В вечерней сводке министерства за 4 марта рассказывается об успешных наступательных действиях ВС РФ на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, а также уничтожении большого числа украинских военнослужащих и боевой техники, в том числе танков, гаубиц, бронированных машин, военных вертолетов и беспилотников ВСУ.

Ситуация под Бахмутом

Как сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на разведданные, регулярные силы российской армии и "Группы Вагнера" продолжают продвигаться на северных окраинах Бахмута, при этом Украина укрепляет этот район элитными подразделениями. В ежедневной сводке ведомства указывается, что город подвергается российским атакам с трех сторон, а за последние 36 часов в Бахмуте были разрушены два ключевых моста, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним серьезным маршрутом снабжения Бахмута из Часова Яра.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что украинские силы, по всей видимости, создают условия для контролируемого отвода войск по крайней мере из некоторых районов Бахмута. Аналитики опираются на опубликованные 3 марта геолоцированные снимки, на которых видно, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута - один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один вдоль трассы Хромово-Бахмут к западу от Бахмута. "Превентивное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад", - говорится в обзоре ISW.

В свою очередь Госпогранслужба Украины указывает, что благодаря аэроразведке ВСУ удалось обнаружить и уничтожить в Бахмуте группу из 25 российских штурмовиков.

В НАТО оценили потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 2000 больших боевых танков, во время войны были убиты или ранены свыше 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров, заявил генерал Кристофер Каволи, командующий Объединенными силами НАТО в Европе. Российская армия выпускает в среднем более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки, привело агентство dpa слова Каволи на традиционном праздничном мероприятии (Matthiae-Mahl) в ратуше Гамбурга.

Планы создания Международного центра уголовного преследования за преступления агрессии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила на проходящей во Львове 4-5 марта международной конференции United for Justice ("Единство ради справедливости") о планах подписать соглашение о создании в Гааге Международного центра уголовного преследования за преступления агрессии (International Centre for Prosecution of the crime of Aggression, ICPA). Россия и ее президент Владимир Путин должны понести ответственность за "ужасные преступления против Украины", заявила фон дер Ляйен.

Ранее американские СМИ написали со ссылкой на представителя министерства юстиции США, что во Львов 3 марта с необъявленным визитом приехал генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд, приглашенный генпрокурором Украины Андреем Костиным для участия в конференции United for Justice.

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