Возможный уход из Бахмута и иные события 371-го дня войны

На 371-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 27 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Киеве допустили "стратегическое отступление" из Бахмута

Украинские военные могут совершить "стратегическое отступление" из Бахмута (Донецкая область), уже несколько месяцев являющегося одним из эпицентров военных действий в Украине. Об этом в эфире американской телекомпании CNN заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский. "Россия сейчас пытается окружить его (Бахмут - Ред.), и для этого они используют лучшие подразделения ЧВК "Вагнер", по-видимому, наиболее подготовленные и опытные", - отметил он. Роднянский предположил, что украинские военные взвесят все варианты. "До сих пор они удерживали город, но если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", - добавил он.

В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что решение о выводе Сил обороны из Бахмута пока не принято. "Только командование видит, насколько есть такая необходимость в данной ситуации. А затем на заседании Штаба принимается решение. Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска, - ред.), но делаем это организованно, без паники", - пояснил Череватый CNN.

В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сражаться за этот город в Донбассе "пока это будет разумно", но не будет защищать его любой ценой.

Лукашенко в Пекине поддержал китайский "мирный план"

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил о полной поддержке китайского позиционного документа по урегулированию в Украине. Беларусь "полностью поддерживает инициативу по международной безопасности, которую вы выдвинули", - заявил он во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Трехдневный государственный визит Лукашенко в Китай проходит в "непростое время, требующее новых, неординарных подходов и разумных политических решений", - цитирует белорусского правителя агентство AFP. "Они должны быть направлены, прежде всего, на предотвращение сползания в глобальную конфронтацию, в которой не будет победителей", - добавил Лукашенко.

Ожидается, что 2 марта в ходе визита будут обсуждаться вопросы агрессивной войны России против Украины и более тесного военного сотрудничества Беларуси и Китая.

Россия проиграла танковое сражение под Угледаром

Россия под Угледаром проиграла крупнейшее танковое сражение с начала войны в Украине. Как пишет The New York Times, ссылаясь на представителей украинской армии и собственных корреспондентов на линии фронта, за последние три недели российская армия, пытаясь наступать на обороняемый ВСУ Угледар, потеряла более 130 единиц бронетехники. Украина не раскрывает, сколько вооружений она теряет.

По оценке американского издания, российские военные совершили под Угледаром ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны. Россияне снова наступали колоннами техники, которую украинские военные уничтожали из заранее подготовленных засад. Обугленными корпусами российской бронетехники - взорванной на минах, пораженной артиллерией или уничтоженной противотанковыми ракетами - теперь усеяны поля близ Угледара.

В РФ будут судить за "дискредитацию" участников агрессии

В Госдуму РФ внесены поправки в ряд законопроектов, вводящие уголовное наказание "за дискредитацию" всех участников российского вторжения в Украину, включая бойцов "добровольческих формирований". Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он назвал "недопустимыми" любое публичное распространение "ложной информации" и "дискредитацию" не только российской армии, но "добровольческих формирований", организаций и лиц, которые "содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач".

Норму о "дискредитации добровольцев" планируют добавить в две статьи Уголовного кодекса РФ: "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил в целях защиты интересов страны и граждан, поддержания международного мира и безопасности"(207.3), предусматривающую максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, и "публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, а также на дискредитацию исполнения госорганамиРоссии своих полномочий за пределами территории страны в определенных целях" ( 280.3.) - до 5 лет лишения свободы. Второе чтение по предполагаемым поправкам состоится 2 марта, а принять их в окончательном виде могут уже 14 марта.

Накануне рассмотрения поправок, хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который ранее и просил российский парламент запретить любую критику бойцов ЧВК, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях, призвал спикера Госдумы Вячеслава Володина не распространять их на высший командный состав Минобороны РФ и добровольческих отрядов, в том числе ЧВК "Вагнер". "Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности", - говорится в обращении.

Воздушный террор продолжается

Российские войска не перестают наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. Вечером под ракетным обстрелом оказался Кременчугский район Полтавской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Всего же за минувшие сутки российские силы нанесли 3 ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области, в результате есть раненые среди мирного населения. Кроме того, они совершили более 20 обстрелов из РСЗО и 16 авиационных ударов, в том числе с помощью двух БпЛА "Шахед-136", которые были сбиты украинскими подразделениями, указывается в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

В результате российского артиллерийского обстрела Чернобаевки Херсонской области ранен годовалый ребенок, он доставлен в больницу, сообщила Херсонская ОВА в Telegram-канале. А в результате обстрела села Змиевка ранения получили два человека: 54-летний местный житель и 34-летний волонтер из Кривого Рога.

Возможно также, что Россия готовит новый массированный ракетный обстрел Украины. По данным на 1 марта, в Черном море на боевом дежурстве находится 17 российских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 32 ракеты. В Средиземном море еще 10 кораблей, из которых пять ракетоносителей с 72 "Калибрами", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины в Facebook.

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