  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола
Председатель Европейского парламента Роберта МетсолаФото: John Thys/AFP
КонфликтыРоссия

Председатель Европарламента призвала увеличить помощь Киеву

Даниил Сотников
52 мин. назад

Чтобы Украина победила в войне, ей необходимо больше оружия, финансовой и гуманитарной помощи, заявила Роберта Метсола.

https://p.dw.com/p/4L7jn

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Об этом она сказала в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 18 декабря.

"Эта война должна быть прекращена в срочном порядке. И Украина должна выиграть эту войну", - заявила Метсола. По ее словам, это означает "больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России". "Украине нужно оружие, и Европа может помочь, предоставив это оружие", - подчеркнула президент.

Говоря о новом пакете санкций против России, Метсола заявила, что "гордится поддержкой", которую Евросоюз оказал Украине с начала войны, но считает, что ЕС все еще может "сделать больше".

Кроме того, Метсола призвала создать специальный трибунал для расследования военных преступлений против Украины. "Военные преступления против украинцев, доказательства которых накапливаются, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права", - заявила она, подчеркнув, что к ответственности должны быть привлечены все россияне, виновные в военных преступлениях.

Смотрите также:

Самые жесткие санкции против РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Справа налево - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и премьер-министр Чехии, председательствующей в ЕС в 2022 году, Петр Фиала

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Новые санкции против РФ, макрофинансовая помощь Киеву, потолок цен на газ - в том числе российский: какими будут следующие шаги Евросоюза, вы узнаете в разборе DW.
Конфликты16 декабря 2022 г.
external

Тяжелые бои за Бахмут, почему молчит Путин и примут ли 9-й пакет санкций на саммите ЕС. DW Новости (15.12.2022)

Тяжелые бои за Бахмут, почему молчит Путин и примут ли 9-й пакет санкций на саммите ЕС. DW Новости (15.12.2022)

В Брюсселе проходит последний в этом году саммит ЕС. Среди обсуждаемых тем - ценовой предел по газу, дополнительные санкции против Москвы, ускоренное расширение ЕС за счет балканских стран, помощь Украине. Российские политологи, в свою очередь, обсуждают, почему Владимир Путин отказывается выступать с посланием перед Федеральным собранием.
Политика15 декабря 2022 г.30:00 мин.
Разбитая российская военная техника в Киеве, ноябрь 2022

Эксперт: РФ провалила цели в Украине, вопрос - каким будет поражение

Эксперт: РФ провалила цели в Украине, вопрос - каким будет поражение

Историк и публицист Марк Галеотти в интервью DW объясняет, почему Запад не верил в нападение России на Украину, может ли президент Путин разделить судьбу Чаушеску и каковы шансы на окончание войны в 2023 году.
Политика12 ч. назад
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Папа римский Франциск (фото из архива)

Папа римский: Война в Украине скоро не закончится

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сталилитейный завод в Нидерландах

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Экономика и бизнес11 ч. назад
Вильгельмсхафен, 17.12.2022. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дает пресс-конференцию на первом в Германии СПГ-терминале

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

В ФРГ вошел в строй первый СПГ-терминал. И это только начало

Экономика и бизнес24 ч. назад
ЗРК Patriot на вооружении немецкого бундесвера (фото из архива)

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Что известно о ЗРК Patriot, которых ждет от США Украина

Политика17 декабря 2022 г.
Монумент "Родина-мать" в Киеве

Массированный обстрел Украины и все события 296-го дня войны

Массированный обстрел Украины и все события 296-го дня войны

Конфликты16 декабря 2022 г.
Справа налево - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и премьер-министр Чехии, председательствующей в ЕС в 2022 году, Петр Фиала

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Конфликты16 декабря 2022 г.
Купянск после деоккупации

Исчез во время оккупации. Как ищут депутата из Купянска

Исчез во время оккупации. Как ищут депутата из Купянска

Конфликты16 декабря 2022 г.
На главную страницу