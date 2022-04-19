Фотохроника войны в Украине - 20 апреля

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Харьков и Краматорск после обстрелов, похороны матери и двух сыновей в Буче, работа саперов, хлеб с тризубом, пасхальные яйца в подвале, поезд солидарности в Японии.
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