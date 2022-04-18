Фотохроника войны в Украине - 19 апреля

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Дети посреди войны, около линии фронта в Николаевской области, Харьков и Львов после обстрелов, эвакуация из хосписа, как покупают почтовые марки с кораблем.
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