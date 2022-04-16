54-й день войны России против Украины: главные события

На 54-й день войны России против Украины - в понедельник, 18 апреля, - согласно информации из Луганской области, началось наступление российской армии на востоке Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и силам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Признаки крупного наступления войск РФ на востоке Украины

По данным из Луганской области, российские войска начали крупное наступление на востоке Украины, главным образом в районах вокруг Харькова и Донецка. "Ад. Наступление, о котором мы говорили неделями, началось", - сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В Рубежном и Попасной идут бои, "постоянные бои в других мирных населенных пунктах", написал он. Есть "признаки начала наступления", заявил также Генеральный штаб ВСУ.

Особенно тяжелой остается ситуация в Мариуполе. Тем не менее, российской армии не удается полностью захватить город, сообщил на брифинге представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он отметил, что число авиаударов РФ выросло более чем в полтора раза, при этом все чаще мишенью становятся объекты инфраструктуры.

Ракетные удары по Львову

Но наступление РФ нацелено и на западную часть Украины: ее войска нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову, сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram. Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий заявил о четырех ударах. По его словам, на данный момент известно о шести погибших и восьми пострадавших, один их них - ребенок.

Глава правления Укрзалізниці Александр Камышин заявил, что несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами, однако ни пассажиры, ни железнодорожники при этом не пострадали.

Позднее Андрей Садовый сообщил, что число пострадавших возросло до 11 человек. Удары были нанесены по объектам не только военной, но и гражданской инфраструктуры, таким как шиномонтаж и гостиница. Старый город Львова входит в список Всемирного наследия.

Путин присвоил почетное звание бригаде, вернувшейся из Бучи

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что наименование присвоено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

По сведениям украинских властей, военнослужащие 64-й мотострелковой бригады участвовали в оккупации города Буча и могут быть причастны к массовым убийствам мирных жителей и другим военным преступлениям.

Дискуссия о поставках оружия из ЕС продолжается

Европейский Союз и Германия продолжают обсуждать вопрос о поставках оружия в Украину. Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) обратилась к странам ЕС с призывом о помощи Украине вооружениями. "Все страны-члены ЕС, кто может, должны быстро осуществить поставки, потому что только тогда Украина сможет выжить в своей острой оборонительной борьбе против России", - заявила она в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Тем временем, федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) продолжают обвинять в нерешительности по вопросу о поставках Украине оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о российском наступлении, предостерег: тот, кто имеет необходимое Украине оружие и боеприпасы и отказывается от помощи, должны знать, что от них тоже зависит судьба этой битвы.

Германия до сих пор поставляла противотанковые ракеты, зенитные ракеты и пулеметы, а также, приборы ночного видения и защитное снаряжение. Но Украина требует и тяжелое вооружение, такое как танки, артиллерийские орудия и боевые вертолеты.

Итальянское и испанское посольства возвращаются в Киев

Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, власти Италии и Испании возвращают сотрудников своих дипломатических представительств в Киев. Итальянское посольство, которое в марте было перенесено во Львов, уже 18 апреля возобновило свою работу в украинской столице. Испания в скором времени также намерена вернуть посольство в Киев, сообщил председатель правительства королевства Педро Санчес.

"В ближайшие дни мы вновь откроем испанское посольство в Киеве в знак приверженности правительства и испанского общества украинскому народу", - сказал он в интервью телеканалу Antena 3. Вскоре после вторжения российских войск в Украину посольство Испании перевело своих сотрудников в Польшу. На прошлой неделе о возобновлении работы своего посольства в украинской столице также объявила Франция.

Ни одного гуманитарного коридора

В переговорах между Россией и Украиной о прекращении войны по-прежнему не видно никакого прогресса. Кремль обвинил Киев в том, что он часто меняет свою линию. Тем не менее, переговоры на уровне экспертов продолжаются. Стороны также второй день подряд не смогли договориться о коридорах для эвакуации гражданского населения. В субботу по таким маршрутам в безопасные районы добрались почти 1500 человек.

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