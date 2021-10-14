Газовый кризис в Молдове: власти не могут договориться с "Газпромом"

В Молдове объявлено ЧП в газовой сфере. Решение было принято вечером в среду, 13 октября, на заседании специально созданной правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге в Кишиневе, ЧП было объявлено, чтобы быть готовыми к любым сценариям. "Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан", - пояснил Спыну.

Возникшая проблема вызвана истечением срока действующего контракта Кишинева с "Газпромом", переговоры о котором продолжаются. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, Молдова хочет продления контракта на тех условиях, которые существовали ранее. Власти рассматривают альтернативные варианты импорта природного газа с использованием межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

Непростые переговоры с "Газпромом"

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Однако соглашение было продлено еще на месяц, в течение которого Кишинев покупает газ у российского концерна по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Это почти в три раза дороже, чем в начале года, когда газ для страны стоил около 250 долларов за тысячу кубометров (цены менялись ежеквартально).

Наталья Гаврилица

Сейчас переговоры, утверждает Гаврилица, идут непросто, ведь "у партнеров другие требования и ожидания", не совпадающие с интересами молдавских властей. Условия, которые предлагают стороны, не озвучиваются. По мнению экономического эксперта Сергея Тофилата, решение об условиях нового контракта принимает не "Газпром", а Кремль, и это решение политическое. Москва "хочет, чтобы Молдова пришла на поклон, чтобы власть пошла на политические дискуссии", говорит эксперт в интервью DW.

По его мнению, это подтверждают и заявления Сергея Лаврова. Речь идет словах главы российского МИДа, обвинившего США и ЕС во вмешательстве во внутренние дела Молдовы. На открытии совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств СНГ Лавров заявил, что "президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией".

Политическая составляющая газового кризиса в Молдове

В этом контексте, продолжает Тофилат, "Газпром" может специально затягивать переговоры по контракту. В этой связи эксперт выразил сомнение в надежности "Газпрома" как партнера: "Если речь идет о долгосрочных контрактах, то да, он надежен, выполняет все свои обязательства. Но когда есть политическая составляющая, а она есть практически всегда, то концерн забывает и о собственной выгоде. Вот сейчас, например, разве ему не выгодно увеличить подачу газа в европейские хранилища?".

Зинаида Гречаная

Между тем, уверена глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, экс-премьер-министр Молдовы Зинаида Гречаная, чтобы переговоры с "Газпромом" закончились результативно, власти в Кишиневе должны вести и дискуссии на политические темы.

Это мнение Гречаная высказала на полях Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге 13 октября. "Как бы мы не крутили, у нас "Газпром" - единственный поставщик, и если мы будем получать газ через Румынию или из других источников, все равно, это будет российский газ", - цитируют ее слова местные СМИ.

"Переговоры начали поздно"

Переговоры с "Газпромом" нужно было начинать еще в августе, и в них должно участвовать правительство, заявил в интервью одному из местных телеканалов глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Владмир Боля. С ним согласен и директор Центра стратегических исследований и реформ, доктор экономики Галина Шеларь.

Майя Санду

В интервью DW она напомнила, что еще летом президент Молдовы Майя Санду предупредила, что ни она, ни правительство Натальи Гаврилицы не будут вести переговоры о ценах на газ с "Газпромом", так как этим должно заниматься руководство молдово-российского предприятия Moldova-gaz. Кабин в лице министра регионального развития и инфраструктуры Андрея Спыну подключился к переговорам лишь после роста закупочных цен в октябре. "Но когда начался отопительный сезон, уже нет времени для маневра", - констатирует Шеларь.

АО Moldova-gaz - крупнейшая энергетическая компания страны. В ней 50% плюс одна акция принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдовы, 13,44% - Приднестровью, еще 1,23% - юридическим и физическим лицам.

Цены растут по цепочке

Ни правительство, ни эксперты в Кишиневе не сомневаются, что проблема рано или поздно будет решена. В том числе - с помощью альтернативных источников на рынках Украины и Румынии. Другой вопрос - по какой цене будет куплен газ. В любом случае она будет выше прежней, и тарифы на газ для населения вырастут, по некоторым оценкам - на 30-35%.

А это потянет за собой рост стоимости электроэнергии, отопления, да вообще почти всего. Молдавский рынок уже отреагировал на возникший кризис, выросли цены на хлеб, другие продукты, на бытовые услуги населению. Власти пообещали компенсации и помощь уязвимым слоям общества. О том, какие именно категории населения получат поддержку, еще не сообщалось, но экономический эксперт Галина Шеларь не уверена, что бюджет это выдержит.

"Учитывая уже произошедшее повышение пенсий и увеличение других социальных выплат, заявленное правительством, возникает вопрос, какой бюджет это выдержит? Ведь речь не только о крупных городах, но и райцентрах, о селах. Бюджет не резиновый", - заключила эксперт.

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