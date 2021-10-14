 Молдова объявила ″режим тревоги″ из-за дефицита газа | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2021

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Европа

Молдова объявила "режим тревоги" из-за дефицита газа

Состояние тревоги в энергетике объявлено в связи с тем, что действовавший договор о поставках газа с "Газпромом" истек, а новый еще не подписан. В переходный период Молдова вынуждена платить за газ в 4 раза дороже.

Штаб-квартира молдавской энергетической компании Модовагаз в Кишиневе

Штаб-квартира молдавской энергетической компании "Модовагаз" в Кишиневе

Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила в стране энергетическую тревогу из-за  нехватки  газа. Об этому вечером в среду, 13 октября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

Как отметил министр, состояние тревоги в энергетике объявлено для того, чтобы предприятия энергетического сектора самым серьезным образом подготовились к возможным сложным сценариям развития событий, а госучреждения могли принять меры по обеспечению энегоресурсами и защите граждан в холодное время года.

Беспрецедентный энергетический кризис

По словам Спыну, для того чтобы сэкономить газ, ряд предприятий  энергетического комплекса, включая ТЭЦ, частично перешли на мазут или уголь. Вице-премьер назвал сложившуюся в стране ситуацию беспрецедентным  энергетическим кризисом  и заверил, что правительство делает все возможное для смягчения шока, который испытывает население из-за небывало высоких цен на газ.

При этом глава министерства инфраструктуры и регионального развития выразил надежду, что властям Молдовы удастся договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках газа "по приемлемым ценам". Действовавший ранее договор между концернами "Молдовагаз" и "Газпром" истек 30 сентября. А переговоры по поводу заключения нового долгосрочного контракта с российским энергетическим гигантом пока не завершены. До того, как он будет подписан, Кишиневу придется покупать газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров - при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдове в текущем году.

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