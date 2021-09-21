Днестр под угрозой. Молдова может остаться без питьевой воды из-за ГЭС?

Молдова в недалекой перспективе может остаться без питьевой воды. Причина - в загрязнении и обмелении Днестра - главной водной артерии страны, которая снабжает водой почти 8 млн человек в Молдове и Украине, считает ряд молдавских ученых. Летом 2021 года на Днестровской ГЭС в Черновицкой области Украины была запущена четвертая по счету турбина из запланированных семи, и это, говорят эксперты, ведет к изменению экосистемы и уничтожению реки. Молдавские власти настроены более оптимистично. Действительно ли дело только в строительстве ГЭС?

Позиция Киева и Кишинева по ГЭС

Переговоры между Кишиневом и Киевом о подписании соглашения, связанного с функционированием Днестровского гидроэнергоузла, длятся уже много лет. В 2016 году украинский Кабмин принял решение о строительстве на Днестре шести новых ГЭС: в Иваново-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит 1,1 млрд. евро.

Человек, гуляющий по берегу Днестра

В 2017 году Кишинев предложил Киеву проект технических правил эксплуатации объектов. Молдова требует установить минимальный сток воды в течение всего года, соблюдать параметры экологического стока с учетом европейских стандартов, отраженных в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом и в Европейском энергетическом соглашении.

В 2019 году Украина объявила о приостановке строительства каскадных гидроэлектростанций, пока не будет готово объемное исследование об их влиянии на экосистему реки и окружающую среду.

Как строительство ГЭС влияет на Днестр

Уже работающие на Днестре украинские гидроэлектростанции ведут к уничтожению реки. Таковы основные выводы ученых из Молдовы, Украины и Румынии, которые провели исследование в рамках трансграничного проектаHydroEcoNex Программы Черного моря Евросоюза. Результаты были представлены ими в Кишиневе 17 сентября. По словам участницы проекта, члена-корреспондента Академии наук Молдовы Елены Зубковой, в настоящее время на Днестре, который не относится к крупным рекам, построен один из самых крупных в Европе и в мире гидроэнергетических комплексов, и он может нанести "непоправимый ущерб реке". Эксперт также считает, что вопрос Днестра "сильно политизирован".

Как сообщается в предварительном отчете экспертов ПРООН, опубликованном 3 июня нынешнего года, с начала строительства на Днестре гидроэлектростанций максимальный уровень воды в реке снизился на 30%, а ее объем - на 10 %. Средняя температура воды в холодное время года выросла на 5°С, а температура в теплое время снизилась на 7,5°С.

Илья Тромбицкий, доктор биологии, руководитель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras (фото: сентябрь 2015 года)

"Гидростроительство для любой реки несет нарушение ее экосистемы и утраты биоразнообразия, а для населения - потерю многих экосистемных услуг", - поясняет в интервью DW доктор биологии, руководитель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras Илья Тромбицкий. По его словам, это "утрата большинства местных видов рыб на обширном участке, исчезновение песчаных пляжей и заиление реки, ухудшение ее самоочистительной способности, а значит, увеличение платы за водоподготовку для питьевых нужд, позднее вызревание овощей и фруктов, невозможность развития туризма из-за непривлекательности реки и ее берегов".

Как отмечает Тромбицкий, "наша недавняя оценка показала, что из-за ГЭС Днестр теряет ежегодно более одного кубокилометра воды". По его мнению, "если Украина реализует закрепленный правительственной стратегией развития гидроэнергетики до 2026 года план строительства еще шести ГЭС в равнинной части верхнего Днестра, ситуация на Днестре существенно ухудшится". Тромбицкий - член созданной в 2018 году межправительственной комиссии по проблемам Днестра. Ее третье заседание, в котором будут участовать специалисты из двух стран, пройдет 27 октября.

О чем договорились Молдова и Украина

Председатель комиссии по окружающей среде молдавского парламента Елена Боднаренко в беседе с корреспондентом DW напомнила о визите президента Майи Санду в Киев 12 января и ее встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как анонсировалось в молдавской прессе, в ходе визита планировалось затронуть и вопросы строительства ГЭС на Днестре. Однако, по итогам встречи, "не было сказано ни слова об этих проблемах".

Майя Санду и Владимир Зеленский (Киев, 12 января 2021 года)

Как считает Боднаренко, "позиция Киева ясна и понятна - энергетическая безопасность страны, но нас беспокоит беззубая позиция молдавского руководства". Депутат обеспокоена и тем, что, несмотря на достигнутую в 2019 году договоренность приостановить строительство ГЭС на Днестре, Украина все же запустила четвертую турбину в Черновицкой области.

11 сентября в ходе визита в Кишинев вице-премьер-министра Украины Алексея Резника вопрос Днестра обсуждался. Резников подчеркнул, что Днестр - это источник питьевой воды не только для Молдовы, но и для жителей Украины и заверил молдавских партнеров, что Киев не меньше Кишинева заинтересован в чистоте реки и не допустит ее обмеления. Была достигнута договоренность о том, что власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание по проблемам Днестра.

Дело не в ГЭС?

20 сентября молдавское министерство экологии распространило пресс-релиз, где опровергается информация об обмелении Днестра из-за украинских гидроэлектростанций. Как пишут авторы документа, "появившиеся в прессе сообщения об обмелении Днестра научно не обоснованы", нынешнее понижение уровня воды в реке - нормальная для этого времени года ситуация. "Этот процесс обусловлен небольшим количеством осадков в конце лета и начале осени", - говорится в пресс-релизе. В документе отмечено, что президенты Молдовы и Украины договорились провести исследование влияния ГЭС на Днестр и попросили помощи Евросоюза.

Комментируя информацию Минэкологии, по просьбе DW, эколог, доктор наук Роман Коробов заметил со ссылкой на многочисленные проведенные исследования, что сезонное обмеление реки наблюдалось всегда, но в целом изменения климата мало влияют на сток Днестра. Проблемы, по его мнению, все же создают ГЭС. Гидроэлектростанции "нельзя ставить во главу угла. Можно найти другие источники энергии - солнце, например. Но воде нельзя найти альтернативу", убежден эксперт.

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