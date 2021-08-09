Минувший июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Прошедший июль стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, ведущихся на протяжении 142 лет. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
По его данным, средняя температура на поверхности суши и океана в июле 2021 года превысила средний показатель XX века на 0,93 градуса.
Как отметили в NOAA, жарче всего в этом июле было в Азии, а также в Северной и Южной Америке и Африке. В Европе это был второй самый жаркий июль за всю историю наблюдений.
Ранее самым жарким месяцем считался июль 2016 года, зарегистрированные тогда показатели отличаются от нынешних всего на 0,01 градуса.
Новый рекорд - очередная ступень на "тревожном и разрушительном пути" глобального изменения климата, отметил глава NOAA Рик Спинрэд.
В то же время Европейский центр наблюдений за изменением климата Copernicus оценил минувший июль как третий самый жаркий месяц в истории. Однако расхождения данных различных климатических служб не являются редкостью.
Согласно первой части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК), опубликованного на прошлой неделе, Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее, и к 2030 году будет на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху. Политики и организации по всему миру назвали отчет тревожным сигналом и призвали к гораздо более амбициозным усилиям в борьбе с изменением климата. Спинрэд назвал отчет "отрезвляющим". По его словам, документ "недвусмысленно" доказывает, что "изменение климата вызвано влиянием человека".
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Греция: из-за жары горят леса
Температура воздуха в Греции и Турции достигает летом 2021 года 40-45 градусов. Это стало причиной опустошительных лесных пожаров. На их тушение брошены все силы. Но ветер способствует разрастанию очагов возгорания.
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Канада: аномальная жара и горящий лес
В середине лета температура воздуха в довольно прохладном регионе на западе Канады, в Литтоне, доходила до 50 градусов Цельсия - рекорд для этих мест. Жара стала причиной лесных пожаров. Здесь полностью сгорела деревня, где проживали 250 человек. Аномально высокая температура является следствием замедления мощных воздушных потоков в верхних слоях атмосферы - джет стримов и держится неделями.
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Финляндия: рекордная температура в Северной Европе
С 1914 года в Лапландии не было так жарко, как этим летом. На севере Финляндии температура воздуха достигла почти 37 градусов Цельсия. В других скандинавских странах температура также на 10-15 градусов выше, чем обычно. По данным метеорологов, экстремальная температура в Северной Европе напрямую связана с жарой в Северной Америке, причиной которой является ослабление джет стрима.
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Индия: муссоны запоздали
В Индии в этом году тоже непривычно жарко. Выше 43 градусов поднималась температура в Нью-Дели в начале июля. Это был самый жаркий день за последние девять лет. Из-за аномальной жары начало муссонов в этом году сдвинулось на одну неделю. Жертвами рекордно высокой температуры стали сотни человек. Всего, начина с 2010 года, в Индии от жары умерли 6,5 тысяч человек.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Сибирь: Вечная мерзлота тает
Сибирь в этом году тоже страдает от жары. Уже в мае здесь было жарче, чем во многих частях Европы. Так, севернее Полярного круга температура этим летом превышала 30 градусов Цельсия. Засуха и высокие температуры стали причиной лесных пожаров на севере России и таяния Вечной мерзлоты. Если таяние продолжится, в атмосфере окажется огромное количество метана и CO2.
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Новая Зеландия: слишком теплая зима
На южном полушарии сейчас зима. Непривычно теплая. В Хэйстингсе температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Июнь 2021 года стал самым жарким в Новой Зеландии за последние 110 лет. Температура повысилась в среднем на 2 градуса. Слишком теплая зима вредит сельскому хозяйству и горнолыжным курортам, где в этом году нет снега.
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Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года
Мексика: катастрофическая засуха
51,4 градуса Цельсия - это новый рекорд для солнечного Мехико. Это самая высокая температура, которая когда-либо была здесь летом. Сейчас в Мексике наблюдается сильнейшая засуха за последние 30 лет. Особенно затронуты регионы на западе страны, где частично пересохла река Колорадо. Падает и уровень воды в водохранилищах вблизи Мехико.
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Ливия: беспощадный зной в Северной Африке
На Аравийском полуострове и в Северной Африке в этом году особенно жарко. В Сахаре еще в июне температура превышала 50 градусов. На западе Ливии в конце июня было на 10 градусов жарче, чем обычно. В оазисе Гадамес температура превысила 46 градусов, в Триполи - 43 градуса Цельсия.
Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова