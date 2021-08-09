 Минувший июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2021

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Мир

Минувший июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Прошедший июль стал самым жарким месяцем за последние 142 года, сообщили в американском метеорологическом ведомстве NOAA. Новый рекорд "недвусмысленно" доказывает, что "изменение климата вызвано влиянием человека".

Жара в Афинах

Прошедший июль стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, ведущихся на протяжении 142 лет. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщило американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По его данным, средняя температура на поверхности суши и океана в июле 2021 года превысила средний показатель XX века на 0,93 градуса.

Как отметили в NOAA, жарче всего в этом июле было в Азии, а также в Северной и Южной Америке и Африке. В Европе это был второй самый жаркий июль за всю историю наблюдений.

Ранее самым жарким месяцем считался июль 2016 года, зарегистрированные тогда показатели отличаются от нынешних всего на 0,01 градуса.

Новый рекорд - очередная ступень на "тревожном и разрушительном пути" глобального изменения климата, отметил глава NOAA Рик Спинрэд.

В то же время Европейский центр наблюдений за изменением климата Copernicus оценил минувший июль как третий самый жаркий месяц в истории. Однако расхождения данных различных климатических служб не являются редкостью.

Согласно первой части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК), опубликованного на прошлой неделе, Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее, и к 2030 году будет на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху. Политики и организации по всему миру назвали отчет тревожным сигналом и призвали к гораздо более амбициозным усилиям в борьбе с изменением климата. Спинрэд назвал отчет "отрезвляющим". По его словам, документ "недвусмысленно" доказывает, что "изменение климата вызвано влиянием человека".

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    Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова


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