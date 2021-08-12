В Греции выжжено уже более 100 тысяч гектаров территорий

В Греции от сильных лесных пожаров с 29 июля до четверга, 12 августа, было выжжено 100,8 тысячи гектаров. Это следует из данных Европейской информационной системы лесных пожаров EFFIS. С 2008 по 2020 годы за аналогичный период пламя уничтожало ежегодно около 2750 гектаров, указывает агентство AFP.
А с начала года пожары затронули 114 300 гектаров, более половины из которых пришлись на остров Эвбея. Сейчас на втором по величине греческом острове распространению огня противостоят более 800 человек. Еще 680 пожарных, в том числе из-за границы, тушат возгорания на полуострове Пелопоннес.
В результате пожаров в стране минимум три человека погибли, сотни потеряли свои дома. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь связал продолжительный период высоких температур и пожары с изменением климата. Речь не идет о "греческом феномене", заявил глава правительства, имея в виду аналогичную ситуацию в ряде других южноевропейских государств.
Сотни очагов возгораний в Италии
Так, в Италии пожарные ведут борьбу с 528 очагами возгораний, сообщило управление по чрезвычайном ситуациям. 230 их них расположены на Сицилии, 100 в области Калабрия на юге материковой части республики. По сведениям итальянских СМИ, в результате лесных пожаров в стране погибли 4 человека.
Днем ранее на Сицилии был зафиксирован европейский температурный рекорд в 48,8 градуса по Цельсию. Горячий воздух в Европу принес антициклон "Люцифер".
Рекордная жара ожидается в ближайшие дни и на Иберийском полуострове. Метеорологические службы Испании и Португалии уже объявили высший уровень пожарной угрозы.
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Россия: огонь прошел более 3,5 млн гектаров
В России уже несколько недель горят леса во многих регионах. От разрушительных пожаров особенно сильно пострадала Якутия - к началу августа там зафиксировано свыше 170 очагов возгорания, площадь пожаров превысила 1,6 млн гектаров. По всей стране насчитывается более 150 очагов возгорания, всего огонь прошел более 3,5 млн гектаров.
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Красноярск: над городом повис смог
Из-за сильных пожаров над многими городами стелется густой дым, как на этой фотографии сибирского города Красноярска. Из-за повисшего в воздухе смога находиться на открытом воздухе практически невозможно. У многих людей обостряются проблемы с дыханием.
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Турция: пламя лесных пожаров подходит к домам
С разрушительными пожарами борется и Турция. Пламя лесных пожаров подходит к жилым районам. На снимке турецкие пожарные пытаются остановить огонь в деревне Чокертме, не давая ему распространиться на дома. Огонь в Турции прошел более 150 тысяч гектаров, жертвами огненной стихии там стали целые деревни.
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Греция: впереди - неизвестность
На снимке - жители греческого острова Эвия (Эвбея), которых пришлось эвакуировать на пароме. Никто из них не знает, когда они снова смогут вернуться домой, и мало у кого осталась надежда, что огонь пощадит их дома. Первые возгорания на острове были еще в начале недели, но к тушению с воздуха пожарные приступили лишь в воскресенье, 8 августа.
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Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года
Греция: отчаянные попытки потушить огонь
Не все спасаются бегством - многие жители Греции пытаются помочь пожарным в борьбе с огнем. Иногда их действия приобретают отчаянный характер, как на этом снимке, где мужчина пытается погасить пламя ветками деревьев. Власти просят местных жителей не пытаться самостоятельно сопротивляться огненной стихии и не подвергать себя опасности.
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Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года
США: пламя бушует и вне сезона лесных пожаров
В Калифорнии в настоящее время зафиксировано более 5700 источников возгорания, при том, что ежегодный сезон лесных пожаров там еще не начался. На снимке пожарный наблюдает за пламенем, пытаясь замедлить распространение лесного пожара вблизи города Вествуд.
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Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года
Калифорния: смерчи из пепла и углей
Борьбу с пожарами осложняют смерчи из пепла и углей, проносящиеся по холмам Санта-Барбары. Не будучи в состоянии справиться с разрушительной стихией, губернаторы охваченных огнем регионов на северо-западе США обратились за помощью к Вашингтону, прося прислать спасательные команды и пожарные самолеты.
Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская