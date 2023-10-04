В Молдове лидерам партии "Шор" запретили баллотироваться

Парламент Молдовы принял в течение среды, 4 октября, в первом и втором (финальном) чтениях законопроект о запрете баллотироваться на выборах лидерам партии "Шор", признанной ранее неконституционной и считающейся расформированной.

Согласно поправкам в избирательное законодательство, права быть избранными в течение трех лет лишаются подозреваемые или обвиняемые в преступлениях, которые стали причиной признания партии неконституционной; виновные в совершении действий, которые привели к международным санкциям для этих лиц; а также отстраненные от предыдущих выборов из-за непрозрачного финансирования избирательной кампании.

Теперь Центризбирком Молдовы должен составить список лиц, подпадающих под действие поправок. Избирательная кампания перед выборами в местные органы власти стартует 6 октября.

Признание "Шор" неконституционной партией

Первое уголовное дело в отношении партии "Шор" - о незаконном финансировании - было возбуждено в Молдове в июле 2022 года. Согласно материалам следствия, партия тогда только за первое полугодие потратила более 600 тысяч евро, а в официальных документах о расходах значилась сумма в шестьдесят раз ниже. 19 июня 2023-го Конституционный суд (КС) Молдовы признал неконституционной партию "Шор", названную в честь ее лидера, беглого олигарха Илана Шора, заочно приговоренного к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество. Судьи решили, что партия действовала вразрез с принципами верховенства закона и угрожала суверенитету и независимости страны.

Согласно действовавшим до последнего времени положениям молдавского Кодекса о выборах, лица, которые входили в исполнительные органы партии, признанной КС неконституционной, не могли баллотироваться на выборах в течение пяти лет. Однако после жалобы нескольких членов "Шор" КС Молдовы 3 октября признал эти положения неконституционными, отменив их. Тем не менее после принятия нового закона парламентом страны представители "Шор" все же не смогут участвовать в выборах.

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