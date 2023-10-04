  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаМолдова

В Молдове лидерам партии "Шор" запретили баллотироваться

Илья Коваль
4 октября 2023 г.

Согласно поправкам, принятым парламентом Молдовы, ряду членов партии "Шор", признанной ранее неконституционной, запретят участвовать в выборах в течение трех лет.

https://p.dw.com/p/4X7CZ
Сторонники запрещенной партии "Шор", Кишинев, 19 июня 2023 года
Акция сторонников партии "Шор" в Кишиневе, июнь 2023 годаФото: DW

Парламент Молдовы принял в течение среды, 4 октября, в первом и втором (финальном) чтениях законопроект о запрете баллотироваться на выборах лидерам партии "Шор", признанной ранее неконституционной и считающейся расформированной.

Согласно поправкам в избирательное законодательство, права быть избранными в течение трех лет лишаются подозреваемые или обвиняемые в преступлениях, которые стали причиной признания партии неконституционной; виновные в совершении действий, которые привели к международным санкциям для этих лиц; а также отстраненные от предыдущих выборов из-за непрозрачного финансирования избирательной кампании.

Теперь Центризбирком Молдовы должен составить список лиц, подпадающих под действие поправок. Избирательная кампания перед выборами в местные органы власти стартует 6 октября.

Признание "Шор" неконституционной партией

Первое уголовное дело в отношении партии "Шор" - о незаконном финансировании - было возбуждено в Молдове в июле 2022 года. Согласно материалам следствия, партия тогда только за первое полугодие потратила более 600 тысяч евро, а в официальных документах о расходах значилась сумма в шестьдесят раз ниже. 19 июня 2023-го Конституционный суд (КС) Молдовы признал неконституционной партию "Шор", названную в честь ее лидера, беглого олигарха Илана Шора, заочно приговоренного к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество. Судьи решили, что партия действовала вразрез с принципами верховенства закона и угрожала суверенитету и независимости страны.

Согласно действовавшим до последнего времени положениям молдавского Кодекса о выборах, лица, которые входили в исполнительные органы партии, признанной КС неконституционной, не могли баллотироваться на выборах в течение пяти лет. Однако после жалобы нескольких членов "Шор" КС Молдовы 3 октября признал эти положения неконституционными, отменив их. Тем не менее после принятия нового закона парламентом страны представители "Шор" все же не смогут участвовать в выборах.

Смотрите также:

Почему в Молдове призывают закрыть Русский дом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Опасность кризиса в Молдове: Гагаузия просится на выход? (08.09.2023)

Опасность кризиса в Молдове: Гагаузия просится на выход? (08.09.2023)

В автономном регионе Гагаузия на юге Молдовы стали все громче звучать призывы выйти из состава Республики Молдова. Разногласия между центром и автономией усилило то, что Кишинев взял курс на вступление в ЕС. В Гагаузии не поддержали и решение Кишинева дистанцироваться от Москвы в связи с войной в Украине, а также считают, что правящая партия пытается урезать полномочия автономии. 
Политика8 сентября 2023 г.05:00 мин.
external

Как сейчас в Молдове помогают украинским беженцам

Как сейчас в Молдове помогают украинским беженцам

Поток беженцев из Украины в Молдову значительно сократился, многие - уехали в ЕС, кто-то вернулся домой. Людей из расформированных центров переведут в другие подобные учреждения, а для тех, кто хочет снять жилье, власти, при поддержке западных партнеров, запустили программу финансовой поддержки.
27 августа 2023 г.06:25 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание МУС в Гааге

ЕС приветствует ратификацию Арменией Римского статута МУС

Политика4 октября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Белого дома в Бишкеке

"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях

"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях

Экономика и бизнес4 октября 2023 г.
Карикатура DW: карикатурный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков разводит руками и говорит: "Какая такая президентская кампания?" За ним стоит карикатурный Путин с недоуменным выражением лица.

Старт президентской кампании Путина, или Сюрприз для Пескова

Старт президентской кампании Путина, или Сюрприз для Пескова

Политика4 октября 2023 г.
Рабочий устанавливает солнечные батареи на крыше жилого дома

ВИЭ уже стабильно производят более 50% электроэнергии в ФРГ

ВИЭ уже стабильно производят более 50% электроэнергии в ФРГ

Экономика и бизнес4 октября 2023 г.
Символика юбилейной ярмарки

Франкфуртская книжная ярмарка. Без нее - как без Рождества

Франкфуртская книжная ярмарка. Без нее - как без Рождества

Литература4 октября 2023 г.
Очередь в центре первичного приема мигрантов в федеральной земле Бранденбург

Беженцы в Германии. Сколько получают и на что имеют право?

Беженцы в Германии. Сколько получают и на что имеют право?

Миграция4 октября 2023 г.
Женщина родила ребенка в одном из бомбоубежищ Харькова

Война и бегство за границу. Как Украина теряет население

Война и бегство за границу. Как Украина теряет население

Конфликты3 октября 2023 г.
На главную страницу