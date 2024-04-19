"Проект Кремля". Олигарх Шор намерен не пустить Молдову в ЕС

За полгода до президентских выборов и референдума о вступлении Молдовы в ЕС, которые пройдут 20 октября, беглый олигарх Илан Шор, главный оппонент властей, осел в Москве и пытается помешать планам Кишинева.

Олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове заочно к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество, 17 апреля провел в Москве уже третий за месяц съезд первичных и территориальных организаций своих сторонников. Члены запрещенной в Молдове партии "Шор" ставят своей задачей не допустить евроинтеграции Молдовы и развернуть страну в сторону Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Олигарх обещает и далее проводить собрания в российской столице, куда его сторонники из Молдовы могут прилететь самолетом или приехать автобусом.

Илан Шор бежал из Молдовы в 2019 году и более четырех лет скрывался в Израиле. Но теперь, согласно информации Генерального инспектората полиции, он с 25 февраля постоянно живет в Москве. Ранее Россия отказалась выдать его Кишиневу, несмотря на договор об экстрадиции лиц, совершивших преступления.

Кремль сделал ставку на Шора

О первой встрече, на которую сторонники Илана Шора съехались в Москву, стало известно 3 апреля. А через три дня, в день установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией, политик раскрыл свою цель - сделать все, чтобы Молдова не вступила в ЕС и НАТО. Будущее страны он видит в "продуктивном взаимодействии с Россией, СНГ и ЕАЭС".

Валериу Паша Фото: Alexandr Burakow/DW

Исполнительный директор экспертной ассоциации WatchDog Валериу Паша считает, что Илан Шор, организовывавший с 2022 года в Кишиневе антиправительственные выступления, "выполнил программу минимум" и заслужил кремлевский "приз" в виде переезда в Москву из Израиля, где над ним сгущались тучи из-за санкций и возможной экстрадиции.

"В Москве ему обещана спокойная жизнь, - поясняет Валериу Паша. - А программа максимум для него - это захват политической власти в Молдове пророссийскими силами любым способом, вплоть до беспорядков и гражданской войны".

"Можно говорить, что Кремль сделал ставку на Илана Шора, как на "главного менеджера по Молдове", - считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. Именно Шор, продолжает молдавский политолог, "будет теперь управлять финансами, которые выделяются на раскачку ситуации в Молдове, и с ним будут подбирать кандидатов на пост президента".

"Задачи Кремля понятны - Москве нужно создать зону нестабильности, которая отвлечет внимание от боевых действий в Украине, а также сорвать евроинтеграцию Молдовы", - считает эксперт. В мае, после православной Пасхи, предполагает Андриевский, стоит ждать обострения ситуации в Молдове. "Первым зарядом", по его выражению, станет шествие на День Победы 9 мая, а далее митинги протеста против проевропейского правительства страны могут стать регулярными. Главной ударной силой, по мнению Андриевского, будет пророссийская партия "Возрождение", созданная вместо запрещенной партии "Шор".

Шор активен и в Москве, и в Молдове

С начала апреля организации Шора активизировались и внутри Молдовы. Связанная с олигархом башкан (глава) Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул сперва встретилась с лидерами партии "Возрождение" - депутатами парламента, ранее перебежавшими под крыло Илана Шора из крупнейшей оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Василием Болей, Александром Суходольским и Ириной Лозован.

А 8 апреля Гуцул была приглашена на рабочую встречу с пятью "депутатами команды "Шор" в парламенте Молдовы, где публично призвала "сказать твердое "нет" вхождению Молдовы в ЕС". Марина Таубер, занимавшая до запрета пост вице-председателя партии "Шор", в ответ пообещала поддержку Гагаузии и заверила, что "подлинное процветание возможно только в тесном сотрудничестве с Россией".

Марина Таубер (слева) и Евгения Гуцул (в центре) Фото: Eugenia Gutsul/Facebook

Марина Таубер, которую более полугода судят за соучастие в незаконном финансировании политической партии и фальсификацию финансового отчета о выборах 2021 года, перед тем была одним из спикеров съезда сторонников Илана Шора в Москве.

Внутри Молдовы, отмечает Валериу Паша, пророссийские силы усилили пропаганду нарратива о неминуемой войне, которая якобы начнется, если президент страны Майя Санду приведет Молдову к вступлению в ЕС. "Никакого вменяемого обоснования эта установка не имеет, - отмечает он. - Но среди русскоязычных граждан такая информационная атака дает кумулятивный эффект".

Шор станет рукопожатным для оппозиции?

Переезд Илана Шора в Москву, по мнению Виталия Андриевского, будет иметь влияние и на расклады внутри молдавской оппозиции. Лидеру ПСРМ Игорю Додону и всему Блоку коммунистов и социалистов (БКС) придется теперь считаться с человеком, от которого они дистанцировались как от преступника, укравшего у страны миллиард долларов. "Живущий в Москве и выступающий на федеральных каналах Илан Шор как бы "очищается" и становится рукопожатным в их обществе", - поясняет Виталий Андриевский.

Офис пророссийской партии "Возрождение" в Кишиневе Фото: DW

Но кто станет пророссийским кандидатом на президентских выборах пока говорить рано, соглашаются эксперты. Евгения Гуцул совершила два визита в Москву за месяц и даже сфотографировалась с Владимиром Путиным. Она договорилась о выдаче пенсионерам и бюджетникам Гагаузии банковских карт "Мир" для перечисления обещанных Иланом Шором доплат и сделала скандальное заявление об обращении за помощью к России в случае, если Молдова гипотетически объединится с Румынией.

Вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский после ее возвращения заявил, что Илан Шор использует нынешнее руководство автономии для свержения власти в Кишиневе. Однако Виталий Андриевский называет Евгению Гуцул "фальшивой целью для отвлечения внимания". Ее бросают на амбразуру, поясняет он, чтобы сделать сакральной жертвой, которая встречалась с самим Путиным. Евгении Гуцул 10 апреля было предъявлено обвинение в незаконном финансировании политической партии. Валериу Паша, в свою очередь, отмечает, что Гуцул по возрасту не имеет пока права баллотироваться в президенты, но в долгосрочной перспективе она может стать главным активом Москвы.