Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове

В Молдове одновременно пройдут выборы президента страны и референдум о вступлении в ЕС. DW собрала самые важные факты об избирательной кампании и предстоящем голосовании в стране.

Президентские выборы и референдум о вступлении Молдовы в ЕС пройдут в стране в один день - 20 октября 2024 года. В день голосования избиратели получат два бюллетеня. Первый, серого цвета, с перечнем кандидатов в президенты. А второй, фиолетовый, с текстом поправок в конституцию и вопросом о том, поддерживают ли они изменение конституции с целью присоединения Молдовы к ЕС.

Чтобы голосование было признано действительным, нужно преодолеть порог избирательной явки в 33%. Новым президентом страны станет кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если никто не заручится такой поддержкой, что наиболее вероятно, то через две недели пройдет второй тур президентских выборов.

На улицах Кишинева Фото: Elena Covalenco

Кто в списке кандидатов в президенты

В сером бюллетене - 11 фамилий кандидатов в президенты Молдовы, но фаворитов в нынешней президентской гонке всего два. Это действующий проевропейский президент Майя Санду, которая идет на второй срок, и ее главный оппонент, поддержанный крупнейшей пророссийской оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло.

Опрос, проведенный в начале октября на портале независимых социологических исследований Votum.md показал, что Майя Санду, набравшая 45% голосов, и Александр Стояногло - с 25 процентами голосов лидируют с большим отрывом. Третью строчку занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, его поддерживают 9% опрошенных. Всего в исследовании, которое проводилось 4 дня, приняли участие почти десять тысяч человек, но его экстренно остановили из-за попытки ботов накрутить голоса за одного из оппозиционных кандидатов.

Майя Санду вновь борется за президентское кресло Фото: Kommersant Photo Agency/SIA/picture alliance

Тем не менее лидерство этой же тройки кандидатов подтвердили и замеры экспертной ассоциации WatchDog. Хотя результаты, опубликованные 7 октября, оказались скромнее: за Майю Санду готовы проголосовать 36% избирателей, за Александра Стояногло 10%, а за Ренато Усатого 7,5%.

Рейтинг вышеперечисленных политиков не оспаривают и опросы, проведенные структурами, аффилированными с разными политсилами. Они жонглируют цифрами в пользу своего кандидата в борьбе за четвертое место, чтобы выяснить уровень поддержки с прицелом на парламентские выборы, которые пройдут через год.

Будет ли второй тур и сколько кандидатов с румынскими паспортами

Отношения между кандидатами в президенты напряженные. Так, попытка провести дебаты между лидирующей тройкой закончилась тем, что Майя Санду просто не пришла в студию общественного телеканала Moldova 1, где ее ожидали Александр Стояногло и Ренато Усатый.

Свой отказ действующий президент пояснила тем, что половина кандидатов - это ставленники скрывающегося в Москве олигарха Илана Шора, заочно осужденного в Молдове на 15 лет тюрьмы за банковское мошенничество. Майя Санду их не считает реальными соперниками, "так как их продвигает преступная группа, а не граждане". Но она пообещала поучаствовать в дебатах перед вторым туром, если он состоится.

Между тем президентская избирательная кампания не обошлась без курьезов. Лидер ПСРМ Игорь Додон неоднократно критиковал нынешнее руководство страны за наличие второго - румынского - гражданства. Но ЦИК выяснил, что у его ставленника, этнического гагауза Александра Стояногло также есть румынский паспорт. Более того, второе гражданство имеют 7 из 11 кандидатов в президенты Молдовы.

Референдум решит вопрос с евроинтеграцией Молдовы

На референдуме о вступлении Молдовы в ЕС избирателям предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?". Варианты ответа: "да" или "нет".

Агитационный плакат в Кишиневе с призывом принять участие в референдуме о вступлении Молдовы в ЕС Фото: Alexander Burakov/DW

Первая поправка поясняет, что присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться через парламент. А вторая предусматривает верховенство правовых актов ЕС над противоречащими им положениями внутреннего законодательства Молдовы. То есть даже в случае прихода к власти пророссийских партий они больше не смогут принимать законы, которые идут вразрез с проевропейским курсом.

В референдуме принимают участие 15 политических партий, среди которых только две - партия коммунистов (ПКРМ) и подконтрольная Шору партия "Возрождение" - агитируют против интеграции страны в ЕС. Сам Илан Шор не скрывает, что его задачей является провал плебисцита.

Спецслужбы Молдовы против российских денег Илана Шора

Спецслужбы Молдовы смогли отследить пути передачи денег и методы подкупа избирателей со стороны беглого олигарха. За сентябрь были выявлены рекордные переводы средств в объеме более 15 миллионов долларов. Полиция выявила 130 тысяч граждан, входящих в структурированную сеть Илана Шора, деньги которым переводились из России.

Средства поступали в Молдову через приложения "Промсвязьбанка" и банковские карты "Мир", а обналичивались курьерами на территории Приднестровья. Среди них были замечены, как минимум, два десятка священников Молдавской митрополии РПЦ.

Илан Шор выступает против евроинтеграции Молдовы Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

Только за три дня с 8 по 10 октября полиция провела 115 обысков у руководителей районов и активистов сети в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и электоральной коррупции. В эти же дни в мессенджере "Телеграм" по запросу Национального инспектората расследований были заблокированы 15 каналов и 95 чат-ботов, связанных с Иланом Шором.

Выборы для диаспоры при минимальном участии России

На выборах и референдуме за рубежом будет открыт 231 избирательный участок, и это рекордное количество. Например, в 2020 году их было всего 139. ЦИК Молдовы установил тираж бюллетеней для участков за границей в 852 тысячи бюллетеней, и это при общем количестве избирателей согласно Госреестру 3,3 миллиона.

Больше всего участков откроется в Италии, Германии и Франции. А вот в России их будет всего два - и оба в посольстве Молдовы в Москве. ЦИК это объяснил угрозами безопасности в России, ведущей агрессивную войну против Украины. Каждый из участков получит не более пяти тысяч бюллетеней.

Решение вызвало критику со стороны оппозиции. В ПСРМ посчитали, что МИД "саботирует проведение голосования молдавских граждан на территории РФ". А один из соратников Илана Шора, глава Конгресса русских общин Молдовы Валерий Клименко, пригрозил обращением к президенту РФ и Госдуме с просьбой не признавать результаты голосования. Кроме того, Клименко уже обратился к Владимиру Путину с просьбой "о защите российских соотечественников в Молдове".