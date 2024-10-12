Meta удалила фейковые аккаунты в Молдове перед выборами

Компания Meta перед президентскими выборами в Молдове удалила сеть фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram. В них размещались критика президента Майи Санду и призывы голосовать против евроинтеграции страны.

Meta, материнская компания соцсетей Facebook и Instagram, в пятницу, 11 октября, сообщила об удалении сети фейковых аккаунтов, ориентированных на русскоязычных жителей Молдовы. Там публиковались критические материалы о президенте страны Майе Санду, которая баллотируется на второй срок, и призывы голосовать против евроинтеграции Молдовы на предстоящем референдуме. Кроме того, эти аккаунты поддерживали пророссийские партии.

Всего за нарушение политики компании в отношении фейков Meta удалила семь аккаунтов в Facebook, а также 23 страницы, одну группу и 20 аккаунтов в Instagram. В компании заявили, что в эту же сеть входят фейковые аккаунты в мессенджере Telegram, китайской платформе для публикации коротких видеороликов TikTok и российской соцсети "Одноклассники" (OK.ru).

"Хотя те, кто стоял за этой деятельностью, пытались скрыть свои личности и факт координации, наше расследование обнаружило связь с людьми из России и Молдовы, которые действовали из Приднестровского региона (…) Мы также нашли некоторую связь с сетью из Луганской области Украины, которую мы удалили в декабре 2020 года", - говорится в сообщении Meta.

Блокировка сети аккаунтов беглого олигарха Шора

10 октября в Молдове были заблокировали 15 Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с беглым молдавским олигархом Иланом Шором, сообщило издание Ziarul de Gardă. По данным молдавских правоохранителей, эти каналы использовались также для незаконного финансирования политических партий и подкупа избирателей.

По данным "Rise Молдова", Шор после своего побега в Россию создал сеть из четырех компаний, занимающуюся обходом санкций в отношении РФ за ее агрессивную войну против Украины. Издание напоминает, что Шор находится в международном розыске для ареста и экстрадиции в Молдову, где он приговорен к 15 годам лишения свободы за финансовые махинации.

По данным национального бюро Интерпола в Молдове, Шор является гражданином РФ с 1 января 2024 года. В апреле он объявил о создании партийного блока "Победа", в который вошли аффилированные с олигархом пророссийские партии. По словам Шора, "Победа" будет готовиться к выборам президента Молдовы.

Молдова выбирает президента и внешнеполитический курс

Президентские выборы и референдум о евроинтеграции пройдут в Молдове в один день - 20 октября 2024 года. В бюллетене для голосования будет всего 11 фамилий. Фавориты предвыборной гонки - нынешний президент страны Майя Санду, которая идет на второй срок, а также ее главный оппонент, поддержанный крупнейшей пророссийской оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло.

Санду обещает в течение своего следующего президентского срока в два раза повысить пенсии и зарплаты, а также ввести бесплатное питание в школах. Своей главной миссией она назвала "интеграцию Молдовы в большую европейскую семью".

Лозунг избирательной кампании Стояногло - "Справедливость для всех". Политик утверждает, что всегда был сторонником евроинтеграции, но "не такой, как сейчас" и выступает за "прагматичные и взаимовыгодные" отношения с Россией. Согласно рейтингам, Александр Стояногло может набрать на президентских выборах около 10 процентов голосов и выйти во второй тур.