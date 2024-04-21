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ПолитикаМолдова

Олигарх Илан Шор в Москве создал пророссийский блок "Победа"

Александр Бураков
21 апреля 2024 г.

На съезд съехалось около 500 сторонников беглого молдавского олигарха, укрывшегося в Москве. В конце октября в Молдове пройдут выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз.

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Молдавский политик и олигарх Илан Шор (на трибуне) выступает в Москве на собрании лидеров аффилированных с ним молдавских партий
Илан Шор (на трибуне) на собрании лидеров аффилированных с ним молдавских партийФото: Taras Rybyanov/TASS/dpa/picture alliance

Молдавский олигарх Илан Шор, осужденный в Молдове заочно на 15 лет лишения свободы за банковское мошенничество, в воскресенье, 21 апреля, провел в Москве собрание лидеров аффилированных с ним молдавских партий. В ходе мероприятия, состоявшегося в пятизвездочном отеле Carlton в центре российской столицы, Шор объявил о создании политического блока “Победа”. В течение апреля политик трижды собирал своих сторонников в Москве.

Соглашение об объединении оппозиционных политических сил в блок "Победа" кроме запрещенной в Молдове партии "Шор" подписали глава (башкан) Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул, а также партии "Возрождение", "Шанс", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и созданная в январе нынешнего года Victorie. Представителей оппозиционного Блока социалистов и коммунистов на собрании не было.

Представители руководства блока - фигуранты уголовных дел в Молдове

Илан Шор стал председателем нового политического блока, исполнительным секретарем национального политсовета была выбрана Евгения Гуцул, а секретарем исполкома - депутат парламента Молдовы Марина Таубер. В отношении Гуцул и Таубер в Молдове возбуждены уголовные дела за незаконное финансирование политической партии.

Для российской прессы мероприятие было названо "съездом молдавских политиков, поддерживающих присоединение Кишинева к ЕАЭС (Евразийский экономический союз. - Ред.)", а в своих соцсетях Илан Шор охарактеризовал встречу как "объединение молдавской оппозиции". Мероприятие закончилось выступлением российских эстрадных певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

Реакция министра инфраструктуры: Обслуживающие Кремль предатели

На новость о создании нового оппозиционного объединения первым отреагировал министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну. На своей странице в соцсетях он назвал новое объединение "организованным преступным блоком "Победа", а его учредителей - "предателями нации", которых "видела вся страна".

Мероприятие проходило рядом с Кремлем, "чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают", отметил министр. "В ближайшие годы мы должны избавиться от них", - подчеркнул Андрей Спыну.

В Молдове 20 октября состоятся выборы президента. На этот же день запланирован референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз.

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