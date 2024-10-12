Сеть компаний Илана Шора работает на обход санкций против РФ

Молдавский олигарх Илан Шор после своего побега в Россию создал сеть из четырех компаний, занимающуюся обходом санкций в отношении РФ, введенных в связи с агрессивной войной РФ против Украины, говорится в опубликованном в пятницу, 11 октября, расследовании издания "Rise Молдова" . Эти фирмы, несмотря на санкционные ограничения, позволяют российскому бизнесу присутствовать на международных рынках, дают возможность вести расчеты, получать кредиты, займы, услуги по администрированию платежных систем, говорится в расследовании.

Наиболее важной из компаний Шора является A7, контрольный пакет акций которой принадлежит ему, а 49 процентов - российскому Промсвязьбанку, находящемуся под западными санкциями. "Этот российский банк также используется молдавским олигархом для подкупа избирателей, которые должны сказать "нет" на референдуме (о вступлении страны в ЕС. - Ред.) на следующей неделе и проголосовать за кандидата, имя которого будет отправлено им из Москвы через приложение Telegram", - пишут расследователи "Rise Молдова". Ранее стало известно, что только в течение сентября через Промсвязьбанк было переведено 15 млн долларов (порядка 13,5 млн евро) на счета 130 тысяч молдаван, чтобы они отдали свой голос против европейского пути страны.

Шора ищет Интерпол

Издание уточняет, что Шор находится в международном розыске Интерпола для ареста и экстрадиции в Кишинев, где Апелляционный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по делу о "банковском мошенничестве" в связи с исчезновением в 2014 году из молдавских банков 1 миллиарда долларов. Власти утверждают, что Шор скрывался в Израиле, а с ноября 2023 года несколько раз приезжал в Москву, пока не обосновался там.

По данным национального бюро Интерпола в Молдове, Шор является гражданином РФ с 1 января 2024 года. В апреле он объявил о создании партийного блока "Победа", в который вошли аффилированные с олигархом пророссийские молдавские партии. По словам Шора, "Победа" будет готовиться к выборам президента Молдовы.

Telegram и Meta удалили десятки каналов и фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram

Накануне, 10 октября, в Молдове были заблокировали 15 Telegram-каналов и 95 чат-ботов, связанных с Иланом Шором, сообщает Ziarul de Gardă . По словам источников издания в правоохранительных органах, эта мера объясняется тем, что каналы использовались для незаконного финансирования политических партий и подкупа избирателей.

Компания Meta также сообщила 11 октября, что удалила семь аккаунтов в Facebook и 23 страницы, одну группу и 20 аккаунтов в Instagram за нарушение "политика скоординированного неаутентичного поведения", нацеленных на русскоязычных жителей Молдовы в преддверии выборов в стране 20 октября. Компания также отметила, что большинство подписчиков фальшивых аккаунтов находились за пределами Молдовы, что позволило им "казаться более популярными".



По данным Meta, в рамках этой целенаправленной акции было создано около десятка фиктивных русскоязычных новостных страниц, выдававших себя за независимые организации, представленные в различных интернет-сервисах, включая Facebook, Instagram, Telegram, "Одноклассники" и TikTok. "Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали фейковые аккаунты для управления страницами и продвижения контента. Они публиковали материалы, критикуя президента Майю Санду, проевропейских политиков и тесные связи Молдовы с Румынией, а также поддерживали пророссийские партии и беглого олигарха Илана Шора", - говорится в сообщении Meta.