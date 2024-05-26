Молдова запросила у России экстрадицию Илана Шора

Пророссийскому олигарху в Молдове грозят 15 лет тюрьмы. Ранее он жил в Израиле, но в мае заявил о получении паспорта РФ. Кишинев продолжает добиваться его выдачи.

Кишинев запросил у Москвы экстрадицию бежавшего из страны пророссийского олигарха Илана Шора, который заочно приговорен в республике на 15 лет лишения свободы за банковское мошенничество. Об этом в пятницу, 24 мая, в эфире телеканала TVR Moldova сообщила глава Минюста Молдовы Вероника Михайлов-Морару.

По словам министра, власти страны ранее не были проинформированы о том, что у Шора есть гражданство России. Однако олигарх сам сообщил об этом в интервью российскому пропагандисту Стасу Васильеву, опубликованному в середине мая. По данным национального бюро Интерпола в Молдове, Шор является гражданином РФ с 1 января 2024 года.

При этом в феврале Интерпол уже обращался к России с просьбой о выдаче Шора, так как он объявлен в международный розыск. Однако РФ тогда заявила, что Интерпол не должен вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы" и отказала в экстрадиции.

Глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центиу отметил, что наличие паспорта РФ у Шора осложняет ситуацию с его возможной экстрадицией, так как "согласно международным процедурам, ни одно государство не выдает своих собственных граждан". Вместе с тем получение Шором паспорта РФ априори нарушает закон Молдовы о двойном гражданстве, так как граждане страны могут иметь не более двух гражданств, а у Шора помимо молдавского уже есть паспорт Израиля, отметил Центиу.

Шора хотят посадить в тюрьму по делу о "краже века"

Преследование Шора в Молдове имеет давнюю историю. Его считают виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о краже 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы, произошедшей в 2014 году. Три связанных с Шором молдавских банка применили "схему-карусель" - каждый из них безосновательно оформлял кредиты под займы из других банков в схеме. Суммарные потери от махинаций были эквивалентны примерно 12 процентам ВВП страны по состоянию на 2014 год.

Шор при этом продолжал находиться в Молдове, занимаясь среди прочего политической деятельностью. В 2017 году суд первой инстанции приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы по делу о финансовых махинациях, однако олигарх обжаловал решение. Во время рассмотрения апелляции Шор находился под судебным контролем, а не в местах заключения под стражу. В 2019 году после выборов в Молдове, на которых пророссийские кандидаты потеряли шансы на приход ко власти, Шор бежал из страны.

В 2023 году апелляционная инстанция в Молдове вынесла окончательное решение по делу Шора - олигарха приговорили к 15 годам тюрьмы. После этого Кишинев обращался к Израилю с просьбой о его экстрадиции, однако получил отказ.

Вместе с тем Шор продолжает пытаться влиять на политическую ситуацию в Молдове уже из России - в апреле он объявил о создании партийного блока "Победа", в который вошли аффилированные с олигархом пророссийские молдавские партии. По словам Шора, "Победа" будет готовиться к выборам президента Молдовы и референдуму о вступлении страны в Евросоюз, которые должны пройти в один день - 20 октября. Сам Шор при этом находится под санкциями ЕС за дестабилизацию политической ситуации в Молдове.