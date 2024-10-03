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ПолитикаМолдова

Молдова обвинила РФ в подкупе участников референдума по ЕС

Сергей Куприков
3 октября 2024 г.

Власти и оппозиция в Молдове обвиняют друг друга в финансировании из-за рубежа для победы на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Голосование назначено на 20 октября.

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Молдавский олигарх Илан Шор
Илан Шор (на снимке) в апреле создал в Москве пророссийский блок молдавских партий "Победа" и стал его председателемФото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

Россия перевела на счета 130 тысяч граждан Молдовы более 15 млн долларов через "мафиозную" сеть пророссийского олигарха Илана Шора, чтобы на предстоящем референдуме те проголосовали против вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщило в четверг, 3 октября, издание Politico со ссылкой на главу Генинспектората полиции Молдовы Виорела Чернэуцяну. По его словам, "Молдова сталкивается с ранее невиданным подкупом избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией". Уточняется, что сумма в 15 млн долларов была переведена гражданам страны только за сентябрь.

Согласно данным следствия, основатель ныне запрещенной одноименной пророссийской партии Илан Шор (в апреле он создал в Москве пророссийский блок молдавских партий "Победа" и стал его председателем) помог отмыть через сеть банков средства, предназначенные для подкупа избирателей.

В Молдове Шор был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество.

Издание "Молдова: актуально" опубликовало подробности схемы, в которой участвовал Илан Шор. Переводы проводились через автономную некоммерческую организацию (АНО) "Евразия" и Промсвязьбанк, контролируемый министерством обороны РФ. Получившие деньги территориальные координаторы передавали их своим сторонникам для организации "дестабилизационных действий".

Молдавская оппозиция обвиняет Запад в поддержке правительства

В свою очередь Илан Шор обвинил Центральную избирательную комиссию Молдовы в получении финансов от западных институтов. "Заходишь на сайт молдавской ЦИК, а там и британское посольство, и европейские фонды, и американские, включая печально известный USAID - продвигатор проамериканских идей, пустивший щупальца по всему миру. Формально это спонсоры сайта. Все те, кто кровно заинтересован, чтобы Молдова стала очередной военной базой и провинцией Запада", - написал Шор в своем Telegram-канале.

Ранее бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил корреспонденту ТАСС, что в "условиях явного вмешательства в избирательный процесс со стороны западных институтов надеяться на объективность предстоящих президентских выборов и референдума по интеграции в ЕС было бы наивно". Он подчеркнул, что в этой ситуации оппозиции необходимо победить на выборах и плебисците с большим разрывом.

Референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз должен состояться 20 октября 2024 года.

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