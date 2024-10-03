Молдова обвинила РФ в подкупе участников референдума по ЕС

Власти и оппозиция в Молдове обвиняют друг друга в финансировании из-за рубежа для победы на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Голосование назначено на 20 октября.

Россия перевела на счета 130 тысяч граждан Молдовы более 15 млн долларов через "мафиозную" сеть пророссийского олигарха Илана Шора, чтобы на предстоящем референдуме те проголосовали против вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщило в четверг, 3 октября, издание Politico со ссылкой на главу Генинспектората полиции Молдовы Виорела Чернэуцяну. По его словам, "Молдова сталкивается с ранее невиданным подкупом избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией". Уточняется, что сумма в 15 млн долларов была переведена гражданам страны только за сентябрь.

Согласно данным следствия, основатель ныне запрещенной одноименной пророссийской партии Илан Шор (в апреле он создал в Москве пророссийский блок молдавских партий "Победа" и стал его председателем) помог отмыть через сеть банков средства, предназначенные для подкупа избирателей.

В Молдове Шор был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество.

Издание "Молдова: актуально" опубликовало подробности схемы, в которой участвовал Илан Шор. Переводы проводились через автономную некоммерческую организацию (АНО) "Евразия" и Промсвязьбанк, контролируемый министерством обороны РФ. Получившие деньги территориальные координаторы передавали их своим сторонникам для организации "дестабилизационных действий".

Молдавская оппозиция обвиняет Запад в поддержке правительства

В свою очередь Илан Шор обвинил Центральную избирательную комиссию Молдовы в получении финансов от западных институтов. "Заходишь на сайт молдавской ЦИК, а там и британское посольство, и европейские фонды, и американские, включая печально известный USAID - продвигатор проамериканских идей, пустивший щупальца по всему миру. Формально это спонсоры сайта. Все те, кто кровно заинтересован, чтобы Молдова стала очередной военной базой и провинцией Запада", - написал Шор в своем Telegram-канале .

Ранее бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил корреспонденту ТАСС, что в "условиях явного вмешательства в избирательный процесс со стороны западных институтов надеяться на объективность предстоящих президентских выборов и референдума по интеграции в ЕС было бы наивно". Он подчеркнул, что в этой ситуации оппозиции необходимо победить на выборах и плебисците с большим разрывом.

Референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз должен состояться 20 октября 2024 года.