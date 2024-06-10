В Молдове выборы в ЕП, у Шора в Москве антиевропейский съезд

56,7 тысяч человек, обладателей двойного гражданства, проголосовали в Молдове на 52 участках для голосования на выборах в Европарламент. В Москве в это же время проходил съезд блока "Победа". DW о том, как это было.

Более миллиона жителей Молдовы имеют второе - румынское, гражданство. В воскресенье, 9 июня, обладатели румынских паспортов пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за 33 депутатов Европарламента от этой страны. Официально выборы проходили в 27 государствах Евросоюза, но Молдова, только подавшая заявку на вступление в ЕС, стала исключением. МИД Румынии организовал 52 участка для голосования не на территории диппредставительства, как это принято по протоколу, а по всей стране.

На избирательном участке в Молдове во время выборов в Европарламент Фото: Alexander Burakov/DW

В Румынии 53% голосов набрала правящая коалиция Национал-либеральной партии (PNL) и Социал-демократической партии (PSD). Госсекретарь румынского департамента по связям с Республикой Молдова Адриан Дупу отметил, что 55,2% молдаван также отдали голос правящему альянсу PNL-PSD. Это несколько разнится с ходом голосования в других диаспорах. Всего за пределами Румынии в выборах участвовали 216 тысяч человек, за правящую коалицию проголосовал 21% избирателей. Следующие две строчки почти одинаковы - партия унионистского толка AUR набрала 15%, а Объединенный правый альянс ADU - 11%.

Как голосовал Кишинев

В полдень около лицея имени Георгия Асаки в центре Кишинева выстроилась очередь примерно из ста человек, и такую картину можно было наблюдать до самого вечера. Сразу три избирательных участка расположились на первом этаже этого учебного заведения, а всего их в столице работало тринадцать.

"Я пришел проголосовать за AUR, который поддерживает объединение Румынии и Молдовы", - говорит кишиневец Кэлин Кауш, принявший участие в голосовании впервые. Два года назад он оформил румынское гражданство, так как его предки в период между Первой и Второй мировой войнами были гражданами этой страны, Молдова тогда входила в состав Румынии.

Молдаванин Келин Кауш - обладатель румынского паспорта пришел голосовать на выборах в Европарламент Фото: Alexander Burakov/DW

Все новости он узнавал из интернета и проблем с получением информации не было: в выборах в Европарламент участвуют 12 румынских партий и блоков, а также 4 независимых кандидата. С программами, отмечает Кэлин, он знаком, половина партий имеет пункт об интеграции Молдовы в ЕС либо об объединении стран.

Избиратели постарше указали, что черпают информацию из первого канала румынского ТВ. В Кишиневе можно смотреть около десятка телеканалов, вещающих из Бухареста, поэтому каждый пришел осознанно сделать свой выбор. Несмотря на то, что президент Молдовы Майя Санду призвала граждан поддержать кандидатов от PNL-PSD, старшее поколение голосует за альянс ADU, в который входит партия экс-президента Румынии в 2004-2014 годах и нынешнего депутата Европарламента Траяна Бэсеску.

Сколько молдаван и сколько румын

Именно при Бэсеску, как указали собеседники DW, стало возможно восстановить румынское гражданство для потомков жителей Бессарабии (так называют восточную Молдову). Румынский политик часто бывает в Кишиневе и накануне голосования высказал мысль, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью, Молдова может объединиться с Румынией, чтобы получить защиту страны НАТО.

На избирательном участке в Молдове Фото: Alexander Burakov/DW

Кишиневцы признают, что реально в Молдове голосует небольшое количество обладателей румынских паспортов. Зачастую второе гражданство оформляют, чтобы уехать на заработки в ЕС. Это подтверждают и официальные цифры. В госрегистре ЦИК Молдовы числятся 3,3 миллиона избирателей, но в то же время Национальное бюро статистики публикует данные на 1 января 2023 года, где количество проживающих в стране граждан оценивается в 2,5 миллиона человек. Разница составляет 800 тысяч человек, из которых лишь 260 тысяч зарегистрированы в Приднестровском регионе, не контролируемом Кишиневом.

Молдаване имеют не только румынские паспорта. Глава МИД страны Михай Попшой отметил, что на юге Молдовы были открыты еще семь избирательных участков для обладателей второго гражданства Болгарии, которые выбирали 17 депутатов. Также он отдельно упомянул, что Франция, Польша, Латвия и Венгрия организовали участки на территории своих посольств.

Илан Шор против евроинтеграции

Пока в Молдове обладатели двойного гражданства голосовали за депутатов Европарламента беглый олигарх Илан Шор, заочно осужденный в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество, провел в Москве второй съезд своего политическогоблока "Победа". Накануне мероприятия он сравнил себя с Владимиром Лениным, который проводил съезды Швейцарии и назвал Россию "нейтральной и дружественной территорией".

На съезде была принята оппозиционная стратегия на президентских выборах и референдуме о вступлении Молдовы в ЕС, которые пройдут в один день 20 октября. Илан Шор объявил о начале "битвы за референдум" и пообещал отправить в Молдову 50 тысяч человек для агитации за ЕАЭС и против ЕС. Помощь в этом ему окажет созданная в Москве в конце апреля нынешнего года НКО "Евразия". Кроме того, Илан Шор запросит увеличение количества избирательных участков на территории РФ.

Илан Шор Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

На мероприятии ожидалось присутствие 2600 лидеров первичных организаций формирований Шора, но собрать удалось только половину от этого количества. Из-за дополнительного контроля в аэропорту Кишинева часть его сторонников не смогла вылететь в Москву.

Меры безопасности были усилены после того, как участники учредительного съезда "Победа", прошедшего в Москве 21 апреля, попытались ввезти в страну более 1,1 миллиона евро для подкупа избирателей. В аэропорту было произведено более ста обысков у пожилых пассажиров рейсов из Стамбула, которые не смогли объяснить происхождение одинаковых сумм до 10 тысяч евро, не требующих декларирования.

Накануне второго съезда Антикоррупционная прокуратура провела обыски в 30 адресах курьеров Илана Шора и изъяла в сумме около 157 тысяч евро. Была выявлена новая схема нелегального ввоза денег из Москвы через системы быстрых переводов. А 6 июня компания Meta заблокировала официальные страницы в Facebook, принадлежащие Илану Шору, Марине Таубер, башкану Гагаузии Евгении Гуцул и главе молдавской партии "Шанс" Алексею Лунгу.