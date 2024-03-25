Почему Румыния помогает развитию энергетики Молдовы

Газотранспортная система и рынок электроэнергии Молдовы уже управляются румынскими операторами. Что побуждает Кишинев сближаться в этой сфере с Бухарестом?

После подписания в декабре прошлого года румыно-молдавского меморандума об объединении сетей природного газа и электроэнергии официальный Кишинев постепенно передал энергорынок страны в управление румынской компании OPCOM, а точнее ее дочернему предприятию. Еще раньше, с 19 сентября, также через дочернее предприятие Vestmoldtransgaz в ведение румынского госоператора Transgaz перешла газотранспортная система (ГТС) Молдовы, ранее контролировавшаяся "Газпромом".

В середине марта в Молдову, которая имеет статус наблюдателя сети европейских энергетических операторов ENTSO-E, прибыло оборудование для новой линии электропередачи (ЛЭП) Вулканешты-Кишинев. Строительство новой 158-километровой ЛЭП предполагается закончить к 2025 году, что позволит увеличить поставки электроэнергии из румынского города Исакча. Бухарестская ассоциация энерготехнических компаний для этого уже модернизировала Кишиневскую электростанцию. Позже еще одна ЛЭП свяжет румынскую Сучаву и Бельцы.

Как электросети Молдовы стали румынскими

"Взаимосвязь электросетей Молдовы и Румынии" - так называется проект, который призван обеспечить энергетическую безопасность Молдовы. Кредиты на строительство новых ЛЭП на сумму 220 миллионов евро выделили Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Международная ассоциация развития IDA Всемирного банка. Еще 39,4 миллионов евро ЕС выделил в виде гранта.

Меморандум об объединении сетей предусматривает и увеличение пропускной способности газопровода Яссы (Румыния)-Унгены-Кишинев. После семи лет простоя он был введен в эксплуатацию в 2021 году, а к 2031-му к нему планируется подсоединить новый трубопровод "Пояс Кишинева". В Румынии для потребностей Молдовы увеличат мощности газохранилища Сэрмэшел в центре страны и планируют построить новое в городе Фэлтичень в 100 км от границы.

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа, подписывая документ, заявил, что его страна поможет Молдове "иметь достаточные объемы электричества и газа для экономического развития". Румыния наращивает производство и экспорт электроэнергии, а также имеет запасы газа собственной добычи в объеме 3,1 миллиарда кубометров.

Румынская Vestmoldtransgaz получила статус оператора газотранспортной системы Молдовы с условием сертификации в Европе в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета, требующего разделения поставок, транспортировки и дистрибуции. До этого ГТС контролировалась российским "Газпромом" через предприятие "Молдовагаз", у которого была отозвана лицензия.

Половина жителей Молдовы уже граждане ЕС

Эксперт в области безопасности Ассоциации WatchDog Андрей Курэрару отмечает, что рост влияния Румынии на экономику Молдовы воспринимается официальным Кишиневом как естественная диверсификация. Количество граждан страны, имеющих румынский паспорт, поясняет он, по оценке главы МИД Михая Попшоя, составляет около 50%, а в реальности может быть выше. "То есть, Молдова еще только стремится стать членом Евросоюза, а половина ее жителей уже имеет гражданство ЕС благодаря Румынии и голосует за депутатов Европарламента", - говорит Курэрару.

Как он поясняет, право получить еще один паспорт основывается на том факте, что в 1918-1940 годах сегодняшняя территория Молдовы входила в состав Румынии. Год назад парламент в Кишиневе принял закон, обязывающий во всех документах формулировку "молдавский язык" заменить на "румынский". Румынский язык молдаван также ускорит интеграцию в ЕС, считает Курэрару, ведь отпадает необходимость перевода законов Евросоюза, достаточно позаимствовать законодательство у Бухареста и адаптировать под местный контекст.

Важен и исторический аспект. Восточная часть Молдовы (Бессарабия), напоминает эксперт, была аннексирована Российской империей в 1812 году после русско-турецкой войны. Сперва прошла русификация, а в СССР гражданам навязали, по его выражению, нарратив "хомо молдавикуса" - румынский язык на кириллице назвали молдавским. Но на западном берегу Прута, продолжает Андрей Курэрару, живут те же молдаване, говорящие на одном диалекте. И помогают они не только в энергетике - более 1100 детских садов в Молдове отремонтированы за счет Румынии.

Андрей Курэрару Фото: Alexander Burakov/DW

Зависимость Приднестровья, но не Молдовы

"Даже если Россия прямо сейчас прекратит поставки энергоресурсов, свет в Кишиневе не пропадет", - утверждает эксперт WatchDog по энергетике Сергей Тофилат. Правобережная Молдова полностью обеспечит себя газом и электричеством из Румынии. А новая ЛЭП из Вулканешт строится, чтобы связать Исакчу напрямую с Кишиневом и не зависеть от настроений Тирасполя, поясняет он. В данный момент румынское электричество идет в столицу через Приднестровье, где возможны кражи энергии, говорит эксперт.

Таким образом, Молдова готовится к окончанию в 2024 году действия договора о транзите российского газа в Европу между "Газпромом" и Украиной. С газом проблем нет, но, как предупредила в начале марта президент Молдовы Майя Санду, страна может столкнуться с некоторым дефицитом электроэнергии. Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, полностью зависит от поставок газа из РФ, который она перерабатывает в электричество и продает Кишиневу.

Сергей Тофилат Фото: DW/S. Ciochina

Опасения Майи Санду касаются различных сценариев с левым берегом, отмечает Сергей Тофилат, и для Приднестровья пока решений нет. Худший вариант означает прекращение поставок газа и, как следствие, гуманитарный кризис - приднестровские беженцы хлынут в различные регионы Молдовы.

Другой сценарий предусматривает подачу румынских энергоресурсов для этого региона. Тогда его жители испытают экономический шок: цена на газ вырастет в 15 раз, а на электричество в четыре. Кишиневу придется где-то заимствовать до 300 миллионов евро в год. Возможен и третий вариант, когда кто-то сможет договориться с Украиной о покупке газа на российско-украинской границе и доставит его на МолдГРЭС. Но кто это сделает, не ясно.

В принципе, отмечает Сергей Тофилат, энергопроекты мог бы освоить и румынский бизнес, но Молдове выгоднее все же использовать международные деньги, где всегда присутствует грантовый компонент. Это, поясняет он, делает стоимость энергоносителей более доступной.

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