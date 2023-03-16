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Парламент Молдовы в Кишиневе
Парламент Молдовы в КишиневеФото: Alexander Burakow/DW
ПолитикаМолдова

В Молдове переименуют государственный язык в румынский

Александр Дельфинов
7 ч. назад

Упоминание "молдавского языка" в Конституции, законах и подзаконных актах будет изменено на "румынский язык" - такое решение принял парламент страны.

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Парламент Молдовы большинством голосов одобрил официальную замену формулировки "молдавский язык" на "румынский язык" в тексте Конституции, во всех законах и подзаконных актах. Голосование по законопроекту, предложенному правящей партией "Действие и солидарность" (PAS), прошло в четверг, 16 марта. Он был принят во втором и окончательном чтении.

При этом оппозиционная фракция коммунистов и социалистов выступила против законопроекта, развернув на заседании транспаранты с надписями "Конституция Молдовы: Молдова: молдаване, молдавский" и "Народ суверенен. PAS - тиран". Однако исключить голосование по законопроекту из повестки оппозиция не смогла.

Исполнено решение Конституционного суда

Между тем Конституционный суд страны еще в 2013 году признал румынский государственным языком страны. "Декларация о независимости является неотъемлемой частью конституции. В случае расхождений текст Декларации превалирует. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - заявил тогда председатель суда Александр Тэнасе.

Теперь внесенные изменения приводят законодательство Молдовы в соответствие с этим решением КС, имевшим обязательную силу, но не исполненным. Споры о том, является ли молдавский отдельным языком или другим названием румынского, не утихали в стране со времени обретения независимости. "Поздравляю. Это голосование немного запоздало", - цитирует молдавское издание NewsMaker спикера парламента Молдовы Игоря Гросу.

Молдова после протестов

Ранее, 12 марта, в столице Молдовы Кишиневе демонстранты пытались прорваться к зданию парламента, были задержаны около 50 протестующих. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что целью протестов, организованных пророссийской партией "Шор", было разрушение конституционного порядка, свержение легитимной власти в Молдове, что может передать страну "в распоряжение России".

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