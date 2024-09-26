Молдова перед выбором: в ЕС или нет, и с каким президентом?

Перед выборами президента и референдумом о вступлении в ЕС в Молдове стартовала избирательная кампания. ЦИК досрочно утвердил список кандидатов, а спецслужбам удалось предотвратить уличные протесты пророссийских партий.

Президентские выборы и референдум о евроинтеграции пройдут в Молдове в один день - 20 октября 2024 года. В бюллетене для голосования будет всего 11 фамилий. К выборам не был допущен депутат парламента Василе Боля, чью кандидатуру выдвинул блок "Победа" беглого олигарха Илана Шора, заочно приговоренного в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество. А лидер Коалиции за единство и благосостояние (CUB) Игорь Мунтяну, не смог собрать необходимые 15 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата.

Официально президентская кампания стартовала 20 сентября, ровно за месяц до дня голосования. Но к этой дате регистрацию в ЦИК Молдовы прошли лишь четыре кандидата, а вступили в гонку только ее фавориты - нынешний президент Майя Санду, которая идет на второй срок, а также ее главный оппонент, поддержанный крупнейшей оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло.

Первые обещания кандидатов в президенты

Майя Санду, за которую, согласно всем рейтингам, опубликованным накануне, готовы проголосовать около трети граждан Молдовы, собрала более тысячи своих сторонников у кишиневского Театра оперы и балета. Она выступила с речью, в которой пообещала в течение своего следующего президентского срока в два раза повысить пенсии и зарплаты, а также ввести бесплатное питание в школах. Своей главной миссией она назвала "интегрировать Молдову в большую европейскую семью".

На выступлении Александра Стояногло перед его сторонниками был показан фильм о нем. Политик предстал в образе человека, который верен своим принципам и чтит закон. Лозунг его избирательной кампании: "Справедливость для всех". Согласно рейтингам, Александр Стояногло может набрать на президентских выборах около 10% голосов и выйти во второй тур, если он состоится.

Президент Молдовы Майя Санду в очередной раз поборется за президентское кресло Фото: Michele Tantussi/AFP/Getty Images

В видеообращениях для СМИ и в соцсетях Майя Санду напоминает свои прежние обещания и показывает, что она их выполнила - пенсии и зарплаты выросли, страна видит инфраструктурные изменения. Александр Стояногло, поддержанный главной пророссийской силой ПСРМ, утверждает, что всегда был сторонником евроинтеграции, но "не такой, как сейчас" и выступает за "прагматичные и взаимовыгодные" отношения с Россией.

Выждав паузу в сутки, следующим предвыборную агитационную кампанию начал лидер "Нашей партии", экс-мэр города Бельцы Ренато Усатый, который неожиданно стал заигрывать с темой сильной президентской власти. На митинге своих сторонников он заявил, что "для радикальных перемен нужен сильный лидер во главе страны", и он готов им стать. Ренато Усатый делает ставку на регионы, вход в гонку он специально организовал в своем родном городе Фалешты. Рейтинги обещают ему от 5 до 7 процентов поддержки избирателей.

Кто еще участвует в президентской кампании в Молдове

Бывший в 2001-2008 годах премьер-министром Молдовы Василий Тарлев смог зарегистрировать свою инициативную группу только со второго раза, но избирательную кампанию начал в первой четверке. Сперва он хотел стать независимым кандидатом, а ЦИК ему напомнил о лидерстве в его собственной партии "Будущее Молдовы", созданной в феврале нынешнего года. В течение десяти лет об этом политике ничего не было слышно, но избиратели его помнят как сопредседателя партии "Возрождение", ныне подконтрольной Илану Шору. Василий Тарлев на встрече сторонников скромно пообещал перезапуск экономики.

Илан Шор против вступления Молдовы в ЕС Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

Регистрация кандидатов шла постепенно, и их вступление в предвыборную гонку было растянуто во времени. Когда фавориты делали первые заявления, другие претенденты на главный пост в стране только заносили в ЦИК собранные подписи. На их проверку избирательная комиссия отводит семь дней, окончательный список планировалось опубликовать 28 сентября, но ЦИК справился раньше.

После регистрации к публичным предвыборным акциям приступили занимавшая дважды пост башкана (главы) Гагаузии Ирина Влах, экс-премьер Ион Кику и бывший соратник Майи Санду и создатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе. Этих политиков объединяет жесткая критика нынешнего президента Молдовы и невысокие ожидания касательно результатов. Тактика их борьбы - это открытые письма в адрес Майи Санду, на которые, очевидно, она не собиралась отвечать.

Несколько особняком в гонке стоит историк и бывший профессиональный боксер Октавиан Цыку, выдвинутый проевропейским блоком "Вместе". Перед избирателями он решил предстать пишущим книги и много читающим политиком, продвигающим идею пользы чтения.

Последними документы о регистрации ЦИК получили дипломат и бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский, экс-прокурор Виктория Фуртунэ и одна из самых известных журналисток Молдовы Наталья Морарь. Они должны официально объявить о начале кампании до конца текущей недели. Что касается Натальи Морарь, то ее неофициально поддерживает скрывающийся в Лондоне бизнесмен Вячеслав Платон. Для своих сторонников он делает видеостримы. В одном из них на недоумение избирателя относительно предвыборной программы Морарь Вячеслав Платон ответил, что "она настолько прогрессивна, что граждане просто не способны понять, насколько это круто".

Пока в Молдове все спокойно

Пока избирательная кампания проходит в Молдове очень спокойно. Акций протеста, способных сорвать выборы, о которых предупреждали в начале лета молдавские политики, не произошло. В Конституции Молдовы есть пункт, запрещающий вносить в нее изменения во время чрезвычайного положения или войны, причиной которого, например, могли бы стать уличные протесты в стране, а референдум о вступлении Молдовы в ЕС как раз содержит вопрос о внесении изменений в основной закон, касающихся евроинтеграции, поясняет кишиневский политолог Виталий Андриевский.

Были опасения, что Москва, учитывая эти факторы, попробует "раскачать" ситуацию до ЧП, продолжает он, но спецслужбам Молдовы удалось нейтрализовать каналы передачи денег и обезопасить Кишинев от уличных протестов. В августе Служба информации и безопасности (СИБ) заблокировала доступ к российскому "Промсвязьбанку", а полиция регулярно отчитывается об обысках по делу об "отмывании денег" в интересах преступной группы и незаконном финансировании партий Шора.

Пророссийские партии, отмечает Андриевский, изменили тактику. По его словам, денег на все не хватает, поэтому ставка делается на бойкот референдума либо голосование против евроинтеграции. Но стратегия Москвы остается прежней - показать якобы нежелание молдаван идти в ЕС.