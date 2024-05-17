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В Молдове референдум о вступлении в ЕС пройдет 20 октября

Павел Мыльников
17 мая 2024 г.

Всенародное голосование состоится в один день с выборами президента. Конституцию Молдовы по итогам референдума пополнит раздел о европейской интеграции.

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Фигурка конструктора Lego с флагом Молдовы на фоне флага Евросоюза
Заявка на вступление Молдовы в ЕС была подписана в марте 2022 годаФото: Davor Puklavec/PIXSELL/picture alliance

Парламент Молдовы в четверг, 16 мая, назначил референдум по вопросу вступления республики в Европейский Союз на 20 октября. За соответствующее решение проголосовали 56 депутатов из 101, абсолютное большинство составили представители правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

В середине апреля Конституционный суд (КС) Молдовы одобрил внесение ряда поправок в конституцию страны. Так, основной закон республики пополнится разделом - "Европейская интеграция", которая будет включать статью "о присоединении к учредительным договорам и актам о пересмотре учредительных договоров ЕС". Законопроект о нововведениях в конституции вступит в силу после официального признания КС результатов референдума.

Всенародное голосование состоится в один день с выборами президента. Пост главы государства с декабря 2020 года занимает Майя Санду. Она намерена баллотироваться на второй президентский срок.

Молдова на пути в Евросоюз

Президент Молдовы подписала заявку на вступление страны в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев республика получила статус кандидата в члены ЕС. 14 декабря 2023 года по итогам двухдневного саммита Европейский совет решил начать переговоры с Кишиневом о вступлении в Евросоюз.

В том же месяце Санду заявила, что референдум о вхождении Молдовы в состав Европейского Союза невозможно организовать на территории непризнанного Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями. Санду допускала, что Молдова может присоединиться к ЕС к 2030 году вместе с Приднестровьем, хотя сейчас этот регион не контролируется Кишиневом. В Брюсселе же не исключили, что вступление может произойти без Приднестровья.

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