Вступление в ЕС и новый президент: Молдова готовится выбрать

Молдова готовится к выборам президента и референдуму о членстве в ЕС. Оба голосования пройдут одновременно. Кто будет бороться за пост президента, будет ли у оппозиции единый кандидат и как Шор хочет сорвать референдум?

В Молдове 1 августа 2024 года официально стартовала избирательная кампания для проведения президентских выборов и конституционного референдума о вступлении страны в Европейский Союз, которые пройдут 20 октября. Как минимум, 13 политиков, включая нынешнего президента Майю Санду, уже заявили о своих намерениях баллотироваться.

Сторонники осевшего в Москве беглого олигарха Илана Шора, заочно осужденного в Молдове за банковское мошенничество на 15 лет тюрьмы, делают ставку на срыв референдума. Четыре пророссийские партии: "Шанс", "Возрождение", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и "Победа" подали в ЦИК документы для регистрации блока, который будет агитировать против вхождения Молдовы в ЕС.

Единого кандидата выдвинуть не удалось

Главным политическим событием накануне избирательной кампании в Молдове стала попытка лидера крупнейшей оппозиционной партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона выдвинуть единого кандидата, способного реально противостоять нынешнему проевропейскому президенту Майе Санду. ПСРМ в качестве такой кандидатуры предложила бывшего генерального прокурора Александра Стояногло, которого представляет в образе жертвы политической расправы.

Экс-генпрокурор был задержан в октябре 2021 года и помещен под домашний арест по делу о злоупотреблении служебным положением, коррупции и ложных заявлениях. Виновным он себя не признал ни по одному из обвинений. Через полгода высший совет прокуроров предложил президенту страны освободить Стояногло от должности, оценив его деятельность как неудовлетворительную, и в сентябре 2023 года Майя Санду подписала соответствующий указ.

Предвыборная агитация одного из кандидатов на пост президента Фото: Alexander Burakov/DW

Но в феврале нынешнего года Александр Стояногло был оправдан по одному из дел о превышении полномочий. В данный момент в суде идет разбирательство по так называемому "эпизоду Вячеслава Платона". Бывшего генпрокурора обвиняют в том, что он незаконно способствовал освобождению из заключения ныне осевшего в Лондоне бизнесмена, объявленного в Молдове в розыск.

Лидер ПСРМ Игорь Додон призвал оппозицию объединиться вокруг Александра Стояногло и заявил, что ради единства не станет баллотироваться сам. На 10 июля он назначил встречу для объединения и назвал политиков, которых ожидает увидеть. В их числе значились бывшие премьеры Ион Кику, возглавляющий Партию развития и объединения Молдовы (PDCM), и лидер либерал-демократов Влад Филат. Также были заявлены экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый и основатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе.

Не первая попытка объединения оппозиции

Однако на встречу никто не пришел, а через пару дней все перечисленные политики заявили, что сами будут баллотироваться в президенты. Майя Санду, в свою очередь, комментируя выдвижение от ПСРМ Александра Стояногло заявила, что "олигархи и Кремль договорились и нашли кандидата".

"Оппозиция не смогла найти единого кандидата в наивных надеждах победить Майю Санду", - делает вывод директор Института эффективной политики Виталий Андриевский в комментарии для DW. Более того, указывает политолог, у разных оппозиционных сил задачи и интересы противоположные, выдвижение в президенты следует оценивать с прицелом на парламентские выборы, которые пройдут через год.

Перед выборами и референдумом в Кишиневе ремонтируют старые тротуары и строят новые Фото: Alexander Burakov/DW

Впрочем, это была уже не первая попытка объединения оппозиции. Примерно в том же составе в мае собрать политиков попыталась известная в России и Молдове журналистка Наталья Морарь, которая сделала паузу в карьере после признания, что отцом ее ребенка является бизнесмен Вячеслав Платон. В России Вячеслав Платон считается организатором схемы "Ландромат" и год назад был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы.

Перед тем Вячеслав Платон снова проявил интерес к молдавской политике и в соцсетях сообщил о создании партии "Феникс Молдова". Майская попытка найти "политически неаффилированного кандидата" от оппозиции закончилась ничем, и Наталья Морарь сама заявила о президентских амбициях. То же самое сделал еще один участник ее встречи, экс-министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский.

Каковы шансы Майи Санду

Далее стало понятно, что избирательные бюллетени на выборах президента будут достаточно длинными, но рейтинг оппозиционных кандидатов не очень высок. Согласно результатам опроса Института европейской политики и реформ (IPRE), опубликованным 30 июля, за Майю Санду готовы проголосовать 30% респондентов, на втором месте Игорь Додон с тринадцатью процентами, а замыкает тройку Ренато Усатый с 6,5%.

Предвыборный плакат одного из кандидатов на пост президента Молдовы Фото: Alexander Burakov/DW

К 1 августа о желании баллотироваться заявили еще экс-премьер в бытность у власти Партии коммунистов Василе Тарлев, бывшая антикоррупционный прокурор Виктория Фуртунэ, ушедшая в отставку со скандалом из-за ограничения в доступе к гостайне, а также выдвиженцы от двух партий - Европейские социал-демократы выдвинули бывшего министра обороны Валерия Плешку, а Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) Штефана Савицки.

Из тринадцати претендентов десяток это прокремлевские кандидаты и действуют они системно, что является серьезной угрозой, отмечает Виталий Андриевский. Кремль, поясняет он, сейчас помогает всем, чтобы определиться с фаворитом во втором туре. При этом Илан Шор понимая, что выиграть у Майи Санду нереально, продает Кремлю идею срыва референдума о вступлении Молдовы в ЕС.

Коммунисты и социалисты призвали своих сторонников просто бойкотировать референдум, считая его уловкой Майи Санду для мобилизации голосов за нее. А партии Шора уже начали оголтелую кампанию против вступления в ЕС. Например, лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что ЕС "рассматривает Молдову как площадку для социальных и военных экспериментов".