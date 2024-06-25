ЕС начал переговоры о членстве с Молдовой

Переговоры о присоединении к Евросоюзу с Молдовой официально начались с межправительственной конференции в Люксембурге, куда прибыли делегации из Кишинева и Брюсселя.

Переговоры о вступлении в Европейский Союз с Молдовой начались во вторник, 25 июня, в Люксембурге. Их первый этап - межправительственная конференция (МПК) сторон, на которую прибыла молдавская делегация под руководством премьер-министра Дорина Речана. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, возглавляет делегацию министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.

Перед началом межправительственных конференций с Молдовой и Украиной, которая завершилась часом ранее, министр назвала происходящее историческим моментом.

Следующие этапы

После МПК, предположительно, уже в июле, начнется подготовительный процесс к основной части переговоров: скрининг. Это двусторонние встречи, во время которых Молдова представит уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по 35 переговорным главам. Скрининг завершится отчетом Еврокомиссии о соответствии ее законодательства праву ЕС по каждой из глав.

Обычно этот процесс длится как минимум год, но с Украиной и Молдовой он может завершиться и раньше, сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза на предварительном брифинге в Брюсселе, "потому что нам хорошо известен уровень подготовленности обеих стран".

После скрининга стороны приступят к первому блоку переговоров. Согласно новой методологии Евросоюза от 2020 года, переговоры начинаются с глав 23 (судебная система и основные права) и 24 (правосудие, свобода и безопасность).

Цель переговоров заключается в том, чтобы государство-кандидат полностью приняло законодательство ЕС и при вступлении обеспечило его абсолютное соблюдение. Переговорный процесс завершается только после закрытия всех переговорных глав, сгруппированных в 6 тематических блоков.