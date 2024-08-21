Визит Шольца в Молдову: без сенсаций и с новым договором

Вступление Молдовы в ЕС, безопасность региона и миграция стали главными темами переговоров канцлера ФРГ в Кишиневе, а Германия за 12 лет уступила лидерство Франции. О том, как прошел визит Шольца, - у DW

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во вторник, 21 августа, посетил Молдову с рабочим визитом по приглашению президента страны Майи Санду. В июне прошлого года он уже был в Кишиневе, где вместе с другими европейскими лидерами участвовал в саммите Европейского политического сообщества. Но что касается официальных двухсторонних встреч, то это первый приезд главы правительства Германии за 12 лет. Визит Олафа Шольца, отмечают эксперты, состоялся на фоне усиления роли Франции в регионе

Шольц провел в Кишиневе всего несколько часов. Его самолет приземлился около 16.00 по местному времени, и он с военными почестями сразу был принят в Доме правительства премьер-министром Дорином Речаном. По окончании этой короткой встречи канцлера приняла президент Молдовы Майя Санду.

Молдова стала другой благодаря ЕС

В Молдове приезд Олафа Шольца был воспринят как знак поддержки евроинтеграции страны в преддверии президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, назначенных на 20 ноября. ЦИК в Кишиневе 21 августа официально начал регистрацию кандидатов в президенты.

Кишинев сейчас похож на большую стройку Фото: Alexander Burakov/DW

В отличие от двенадцатилетней давности грандиозного визита канцлера Ангелы Меркель, на этот раз в Кишиневе не стали заваривать канализационные люки по ходу движения кортежа, а на крышах зданий не было видно снайперов. После подачи Молдовой заявки на членство в ЕС визиты европейских политиков здесь стали нормой. Столичная мэрия даже не отменила ранее запланированные культурные мероприятия, ограничившись временным перекрытием улиц, где ждали высокого гостя. Разве что городские власти на день приостановили ремонт дорог. Кишинев сейчас похож на большую стройку, и по ходу движения кортежа Олаф Шольц мог увидеть, как меняется столица Молдовы, осваивая европейские деньги.

Визит канцлера Германии, анонсированный еще 17 мая в ходе рабочего визита Майи Санду в Берлин, носил действительно рабочий характер. От него не ждали многого, поэтому никто не был сильно разочарован или удивлен.

Европейская интеграция, безопасность, миграция

На итоговой пресс-конференции, которая была назначена уже на 18.00, говорилось о европейской интеграции Молдовы и влиянии на страну войны России против соседней Украины. Олаф Шольц пообещал дальнейшую поддержку от Берлина, а Майя Санду отметила, что Германия как одна из основателей ЕС играет центральную роль в построении этого проекта мира.

Для подготовки подписания какого-либо масштабного договора между странами просто не было времени, отмечает кишиневский политолог Виталий Андриевский. По его мнению, этот готовился в спешке и носил скорее политический характер, хотя и очень важный для Молдовы. Кроме поддержки евроинтеграции, приезд Шольца - это сигнал немецким инвесторам, что со страной можно иметь дело. Также важно, что канцлер Германии упомянул вмешательство России в дела Молдовы, говорит Виталий Андриевский: "Это сигнал Москве и местным пророссийским политикам, что Молдова будет под защитой".

Одним из реальных решений визита - и некоторым диссонансом - стало заявление о будущем подписании Германией и Молдовой соглашения о миграции, которое в данный момент находится в стадии подготовки. Некоторые граждане Молдовы, имеющие право безвизового въезда в ЕС, до сих пор пытаются получить в ФРГ статус беженца. Этим могут заниматься, например, жители Приднестровья, поясняет Виталий Андриевский. Для молдавских властей, считает политолог, именно теперь "был не самый удобный момент для обсуждения таких тем".

Визит на фоне лидерства Франции

Визит канцлера ФРГ в Кишинев прошел на фоне многократно усилившегося лидерства Франции. Став президентом в декабре 2020 года, Майя Санду свою третью - после Киева и Брюсселя - заграничную поездку совершила в Париж. А уже через полгода Французское агентство развития получило мандат на вмешательство по оказанию помощи Молдове в области энергетики, окружающей среды и водоснабжения.

В июне 2022 года, накануне получения Молдовой статуса кандидата в члены ЕС, Кишинев посетил Эмманюэль Макрон - это был первый визит президента Франции с 1998 года. Наконец, инициированное Макроном Европейское политическое сообщество, объединяющее государства ЕС и страны-кандидаты, провело свой второй саммит 1 июня 2023 года именно в Молдове.

Политический аналитик и дипломат в отставке Алексей Тулбуре обращает внимание на то, что во времена правления Меркель у Кишинева были более тесные отношения с Германией, которая, по сути, была адвокатом Молдовы. Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) Влада Филата и немецкий Христианско-демократический союз (ХДС) входили в Европейскую народную партию (ЕНП), как, кстати, и нынешняя правящая партия "Действие и солидарность" (PAS). Но сейчас, отмечает Тулбуре, у Кишинева сложились более тесные отношения с руководством Франции.

В марте этого года в ходе визита Майи Санду в Париж были подписаны соглашение с Францией о сотрудничестве в области обороны и документ об экономическом сотрудничестве на ближайшие пять лет. Лидеры обменялись высшими наградами: Макрон получил молдавский Орден Республики, а Санду была награждена Большим крестом Ордена Почетного легиона.