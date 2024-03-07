Майя Санду: Если Путина не остановить, он пойдет дальше

Президент Молдовы на встрече с президентом Франции в Париже заявила, что Россия наращивает усилия по дестабилизации ее страны. Эмманюэль Макрон заверил ее в непоколебимой поддержке со стороны Франции.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия возобновляет усилия по дестабилизации ее страны и предупредила, что если президента РФ Владимира Путина не остановить в Украине, то он останется угрозой для остальной Европы. "Если агрессор не будет остановлен, то он пойдет дальше, и линия фронта будет становиться все ближе. Ближе к нам. Ближе к вам. Европа должна выступить единым фронтом. Агрессию надо отразить мощной силой", - сказала она на церемонии подписания в Париже соглашения с Францией о сотрудничестве в сфере обороны и экономической "дорожной карты" в четверг, 7 марта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Молдову в непоколебимой поддержке. "Демократическая реальность Молдовы и ее вдохновение по поводу европейского будущего так же, как и Украина, являются вызовом для России Владимира Путина. Франция вновь заявляет о непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее международно признанных границах", - подчеркивается в совместном заявлении по итогам встречи двух президентов.

Молдова сталкивается с усилением гибридных атак

После двух лет российского вооруженного вторжения в Украину Молдова сталкивается с усилением гибридных атак, констатировали Макрон и Санду. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в молдавском сепаратистском регионе Приднестровье, который на прошлой неделе попросил Москву о "защите". В Молдове нарастают опасения, что Приднестровье может стать новой горячей точкой.

"Молдавское государство должно быть в состоянии защитить свой нейтралитет, территорию и население и содействовать региональной и международной безопасности", - подчеркнули Санду и Макрон в совместном заявлении.

Макрон также заверил Санду в том, что Франция полностью поддерживает проводимые в Молдове реформы с целью в перспективе вступить в Европейский Союз.

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