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ПолитикаРоссия

Россия высылает сотрудника посольства Молдовы

Сергей Гуща
6 августа 2024 г.

Молдавского дипломата высылают из Москвы в ответ на "ничем не мотивированное решение" Кишинева объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ, заявил российский МИД.

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Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в МосквеФото: Matthias Koch/IMAGO

Россия "в качестве ответной меры" высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве, сообщило министерство иностранных дел РФ во вторник, 6 августа. Свое решение ведомство объяснило "ничем не мотивированным решением молдавских властей" объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Кишиневе.

В связи с этим во вторник в министерство был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в РФ Александр Кетрару, которому вручили соответствующую ноту.  

О выдворении россиянина МИД Молдовы объявил 1 августа. Власти страны получили информацию и доказательства того, что российский дипломат совершал на ее территории действия, несовместимые с дипломатическим статусом, заявили в Кишиневе. По словам посла РФ в Молдове Олега Васнецова, речь идет о помощнике военного атташе, который должен покинуть страну "в течение определенного времени".

Обыск в парламенте Молдовы

В конце июля июля в парламенте Молдовы прошел обыск. По данным молдавских СМИ, глава юридического департамента парламента Ион Крянгэ фигурирует в деле о государственной измене и шпионаже в пользу России.

Прокуратура Молдовы по борьбе с коррупцией и особым делам 31 июля сообщила о задержании сотрудника секретариата парламента и служащего пограничной полиции. Сотрудника парламента подозревают в государственной измене в связи с тем, что он, по данным ведомства, с 2023 года собирал и передавал сотруднику иностранного посольства информацию, которая может быть использована против интересов Молдовы. Служащего погранслужбы подозревают в заговоре против Молдовы ради получения выгоды, он, как утверждается, поддерживал контакт с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации.

Прокуратура не уточняет, о посольстве какой страны идет речь. В то же время молдавские СМИ указывают, что оба чиновника встречались с сотрудником посольства России в Кишиневе и за денежное вознаграждение передавали ему информацию.

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