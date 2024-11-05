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В Молдове оппозиционный блок "Победа" обжалует итоги выборов

Павел Мыльников
5 ноября 2024 г.

Оппозиционеры не согласны с переизбранием Майи Санду и утверждают, что президент Молдовы проиграла оба тура выборов и референдум о евроинтеграции.

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Президент Молдовы Майя Санду
Майя СандуФото: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Оппозиционный блок "Победа" намерен опротестовать результаты второго тура президентских выборов в Молдове. Заручившаяся поддержкой большинства действующая глава государства Майя Санду "достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям", заявили представители "Победы" в понедельник, 4 ноября. По их мнению, проевропейский политик фактически "трижды проиграла": референдум о вступлении в Евросоюз и оба тура выборов президента.

Голосование диаспор в России и на Западе проходило в неравных условиях, считают в блоке "Победа". В РФ проживает самая большая диаспора, однако там открыли всего два избирательных участка, в то время как в странах Европы действовали десятки участков, но многие пустовали, указали оппозиционеры. Они призвали устранить подобную несправедливость на законодательном уровне.

Кроме того, представители "Победы" назвали действующего президента "самозванкой", а правление охарактеризовали как "узурпацию власти". "Санду проиграла внутри страны, и должна уйти", - резюмировали оппозиционеры.

Победа Санду над Стояногло

Первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 20 октября. Ни один из кандидатов не преодолел порог в 50 процентов голосов. За проевропейскую Майю Санду проголосовали 42,49 процента избирателей, за представителя оппозиционной Партии социалистов и бывшего генпрокурора Александра Стояногло - 25,95 процента.

В ходе второго тура 3 ноября действующая глава государства заручилась поддержкой свыше 55 процентов избирателей, а ее соперника поддержали 44,8 процента. В Еврокомиссии и Европейском парламенте поздравили Санду с переизбранием. Поздравления пришли и от правительств стран ЕС. Россию при этом обвинили в "массовом вмешательстве" в молдавские выборы.

Поддержка евроинтеграции Молдовы

Референдум о евроинтеграции прошел одновременно с первым туром выборов. Сторонники вступления в ЕС одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдова оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил результаты.

Таким образом, в конституцию страны будут внесены поправки. В частности, в документе зафиксируют, что "европейская интеграция является стратегической целью" Кишинева.

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