Молдова сделала выбор: идет ли страна в ЕС и кто президент?

В Молдове одновременно состоялись выборы президента и референдум о вступлении страны в ЕС. Каковы результаты голосования, как оно проходило и для кого его итоги стали сюрпризом?

В понедельник, 21 октября 2024 года, ЦИК Молдовы опубликовал предварительные результаты прошедших днем ранее президентских выборов и референдума о вступлении Молдовы в ЕС. Президентская кампания не принесла сенсаций: за действующего проевропейского президента Майю Санду голоса отдали 42% избирателей, а за ее оппонента от пророссийской оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурора Молдовы Александра Стояногло - 26%. Поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, Санду и Стояногло будут бороться за президентское кресло во втором туре, который пройдет 3 ноября.

Соперник Майи Санду на президентских выборах Александр Стояногло Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Третью строчку на президентских выборах занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, получив 13,8% голосов. Далее следует экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, пытающаяся стать политиком национального масштаба - у нее более 5% голосов, а следом за ней 4,4% набрала ставленница Илана Шора, бывшая прокурор Виктория Фуртунэ. Всех этих кандидатов считают пророссийскими, и на них, как предупреждают эксперты, Кремль может сделать ставку на парламентских выборах в стране, которые пройдут через год.

"Холодный душ" для сторонников евроинтеграции

Что касается референдума о евроинтеграции Молдовы, то его итог стал "холодным душем" для еврооптимистов. Внутри страны "за" внесение поправок в конституцию с целью присоединения Республики Молдова к ЕС проголосовали 46% граждан, и лишь диаспора за рубежом вытянула результат на очень символические, но достаточные для победы 50,4%.

Результаты референдума внутри страны шокировали проевропейски настроенных жителей столицы, не спавших всю ночь в ожидании итогов. Подсчет голосов начинался с сельских территорий, где большинство - 54%, сказало евроинтеграции "нет". Очевидно и в правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) ожидали другого.

Майя Санду голосует на референдуме о вступлении Молдовы в ЕС Фото: Elena Covalenco/DW

Президент Майя Санду даже перенесла свой вечерний брифинг, она вышла к прессе только во втором часу ночи. Ее заявление было коротким и тревожным, хотя цифры после полуночи постепенно стали уравниваться. Санду рассказала о "беспрецедентной атаке криминальных сил на Молдову" и о подкупе 300 тысяч голосов избирателей, что на самом деле никого не удивило. Президент пообещала "вернуться к решениям, когда станут известны финальные результаты". Последняя фраза означала одно - вся надежда на диаспору.

Кишиневский политолог Виталий Андриевский еще за месяц до выборов в комментарии для DW предупреждал о том, что пророссийские силы, получающие финансирование от Кремля, меняют тактику и делают ставку не на уличные акции протеста, а на бойкот референдума или голосование против евроинтеграции. Задачей Москвы было показать якобы нежелание жителей Молдовы идти в ЕС.

Как Илан Шор вмешался в выборы

"Молдова сегодня - это полигон для отработки кремлевских политтехнологий, которые будут пригодны для стран Европы и бывшего СССР", - так Виталий Андриевский комментирует результаты референдума, который почти удалось провалить скрывающемуся в России беглому олигарху Илану Шору, заочно осужденному в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество.

Илан Шор выступает против евроинтеграции Молдовы Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

Опробованная здесь схема, предупреждает Андриевский, вскоре может быть реализована в странах Центральной Азии или небольших государствах в ЕС. А 300 тысяч подкупленных избирателей, о которых говорила ночью президент Молдовы, это реальное количество активистов, входящих, по его выражению, в "секту Шора".

Технология ее создания проста. В Молдове работают социальные магазины "Меришор", в которых пенсионерам и малоимущим иногда продают продукты ниже их себестоимости. Например, в июле 2022 года парламент даже принял закон о внутренней торговле, запрещающий продавать хлеб за 1 лей - то есть, практически раздавать бесплатно.

Чтобы стать пользователем таких магазинов, нужно дать свои личные данные, адрес и телефон и получить фирменную карточку. Для пенсионеров Илан Шор таким образом становится заботливым меценатом, а координаторы олигарха получают базу данных людей, которых можно использовать в политических акциях за деньги неизвестного происхождения. Параллельно Кремль работает с политиками, журналистами и лидерами общественного мнения. А сам Илан Шор раздает грандиозные обещания - от строительства аэропорта в Гагаузии до "Молдавской АЭС". Молдова подтвердила перспективность такой схемы для любой страны, предупреждает Виталий Андриевский.

Между проевропейскими и пророссийскими силами в Молдове пока ничья

Политический аналитик Виктор Чобану считает, что, по итогам голосования, между проевропейскими и пророссийскими силами пока ничья: успех правящей партии PAS совсем не убедителен, но и Кремль не завалил референдум. А дальше все будет зависеть от решительности проевропейского правительства в борьбе с машиной подкупа избирателей, говорит Чобану: "Это меры, может быть, даже за гранью общепринятой европейской легальности".

На одном из избирательных участков Молдовы Фото: Elena Covalenco/DW

Виктор Чобану отмечает, что 300 тысяч членов сети Илана Шора, а это 10% от общего количества избирателей, практически обеспечивают его партиям прохождение в парламент. А стратегическая цель Кремля - реализовать в Молдове в 2025 году грузинский сценарий, где законодательный орган находится под контролем пророссийского большинства.

Эксперт по безопасности сообщества WatchDog Андрей Курэрару отмечает, что на юридическом уровне наказать 300 тысяч активистов Шора действительно нереально. Самое перспективное - это добиться саморазоблачения членов избирательной сети, которые попали под надзор полиции, тогда они освобождаются от ответственности. Если говорить о перспективе на год, то на тысячу координаторов сети Шора должны быть возбуждены уголовные дела и нужны приговоры. "Других форматов юридического решения нет, санкции ЕС или других стран им ни по чем", - считает Андрей Курэрару.

Что же касается судьбы референдума, продолжает эксперт, то ЦИК Молдовы предоставит рапорт Конституционному суду (КС), включая информацию о нарушениях в день голосования. В течение десятидневного периода КС должен принять решение о его легитимности. Если решение будет положительным, то конституция автоматически пополнится новой нормой об евроинтеграции.