В первом туре выборов президента Молдовы побеждает Санду

В первом туре выборов президента Молдовы побеждает Санду20 октября 2024 г.
Действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду опережает своего главного оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло в первом туре президентских выборов. По предварительным результатам, Санду набирает 37,4% голосов, Стояногло - 28,9%, следует из данных Центральной избирательной комиссии, подсчитавшей более 88% голосов.
Исход президентской гонки решится во втором туре выборов через две недели, поскольку в первом туре ни один кандидат не набирает абсолютное большинство голосов (свыше 50%). В первом туре выборов участвовали 11 кандидатов.
В день президентских выборов проходил также референдум о стремлении Молдовы в Европейский Союз. По предварительным данным, более 54% избирателей проголосовали против евроинтеграции. Явка на выборы и референдум в сумме превысила 51%, составив более полутора миллионов граждан республики.
Запад: Москва пытается повлиять на исход выборов в Молдове
В июне правительства США, Великобритании и Канады обвинили Россию в заговоре с целью повлиять на исход президентских выборов в Молдове. В совместном заявлении трех стран говорится, что Москва стремится усилить напряженность в обществе и разжечь негативное отношение к Западу и действующему прозападному президенту Молдовы Майе Санду, используя дезинформацию и интернет-пропаганду.
Совет ЕС менее чем за неделю до выборов и референдума ввел санкции в отношении пяти физических лиц и одного юрлица, ответственных, по мнению Брюсселя, за дестабилизацию в Молдове. "Молдова сталкивается с массированными прямыми попытками России дестабилизировать страну . Это - прямая угроза суверенной стране, ее демократической жизни, ее пути в Европейский Союз", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.