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В первом туре выборов президента Молдовы побеждает Санду

Кирилл Шестаков
20 октября 2024 г.

Действующий прозападный президент Молдовы Майя Санду опережает своего оппонента, но не набирает абсолютного большинства голосов. Второй тур выборов пройдет через две недели.

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Президент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя СандуФото: Elena Covalenco/DW

Действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду опережает своего главного оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло в первом туре президентских выборов. По предварительным результатам, Санду набирает 37,4% голосов, Стояногло - 28,9%, следует из данных Центральной избирательной комиссии, подсчитавшей более 88% голосов.

Исход президентской гонки решится во втором туре выборов через две недели, поскольку в первом туре ни один кандидат не набирает абсолютное большинство голосов (свыше 50%). В первом туре выборов участвовали 11 кандидатов. 

В день президентских выборов проходил также референдум о стремлении Молдовы в Европейский Союз. По предварительным данным, более 54% избирателей проголосовали против евроинтеграции. Явка на выборы и референдум в сумме превысила 51%, составив более полутора миллионов граждан республики.

Запад: Москва пытается повлиять на исход выборов в Молдове

В июне правительства США, Великобритании и Канады обвинили Россию в заговоре с целью повлиять на исход президентских выборов в Молдове. В совместном заявлении трех стран говорится, что Москва стремится усилить напряженность в обществе и разжечь негативное отношение к Западу и действующему прозападному президенту Молдовы Майе Санду, используя дезинформацию и интернет-пропаганду.

Совет ЕС менее чем за неделю до выборов и референдума ввел санкции в отношении пяти физических лиц и одного юрлица, ответственных, по мнению Брюсселя, за дестабилизацию в Молдове. "Молдова сталкивается с массированными прямыми попытками России дестабилизировать страну . Это - прямая угроза суверенной стране, ее демократической жизни, ее пути в Европейский Союз", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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