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Выборы в Молдове: глава МИД ФРГ предупредила о влиянии РФ

Александра Иванова
19 октября 2024 г.

"Путинская Россия осуществляет гибридные атаки на выборы в Европе: при помощи целенаправленного влияния, кибератак и дезинформации", - заявила Анналена Бербок.

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Избирательные плакаты перед выборами президента Молдовы
Избирательные плакаты перед выборами президента МолдовыФото: Alexandr Burakov/DW

Президент РФ Владимир Путин "хочет не только уничтожить мирный европейский миропорядок", он также пытается повлиять на исход выборов в странах Европы. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в пятницу, 18 октября, в преддверии голосования в Молдове на выборах президента страны, а также на референдуме по вопросу закрепления в конституции цели вступления в ЕС.

"Путинская Россия также осуществляет гибридные атаки на выборы в Европе: при помощи целенаправленного влияния, кибератак и дезинформации, которой управляет его армия ботов в социальных сетях", - указала Бербок, выступая в Берлине.

По словам главы МИД ФРГ, Молдова противостоит таким опасностям, в том числе с помощью платформы партнерства  (Платформа поддержки Республики Молдова. - Ред.), которую правительство Германии и его партнеры запустили спустя всего 40 дней после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. "Эта страна (Молдова. - Ред.) освободила себя из удушающего захвата шантажа российским газом", - подчеркнула Анналена Бербок, напомнив в этой связи о проводимых в Молдове реформах в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

На выборах президента Молдовы 20 октября действующая глава государства Майя Санду, известная своей проевропейской направленностью, поборется за второй срок. Она намерена внести в конституцию страны положение о том, что Молдова стремится к членству в Евросоюзе. В связи с этим многие наблюдатели считают голосование исключительно важным для политики этой небольшой страны с населением в 2,5 млн человек, граничащей как с Украиной, так и с членом ЕС Румынией.

Молдова и Европейский Союз

Как напоминает онлайн-издание "Настоящее время", сегодня Молдова - одна из самых бедных стран в Европе. Около миллиона молдаван, по сведениям издания, проживают за границей. На президентских выборах в Молдове зарегистрированы 11 кандидатов. Согласно опросам, Майя Санду , занимающая пост президента с декабря 2020 года, лидирует.

21 мая, во время восьмого заседания Совета ассоциации ЕС - Республика Молдова в Брюсселе, Молдова и Евросоюз подписали документ о партнерстве в области безопасности и обороны. "Молдова стала первой страной, подписавшей такое партнерство. Оно подразумевает более тесное сотрудничество в различных областях: от кибербезопасности до противодействия дезинформации и обучения военных", - указывает платформа EU Neighbours East.

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