"Подорвать проевропейский курс". ЕП о давлении РФ на Молдову

Молдова в преддверии президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС оказалась под мощным давлением со стороны России, пытающейся повлиять на исход голосования, заявили в Европарламенте.

Европарламент решительно осуждает вмешательство и гибридные операции России, "направленные на дестабилизацию избирательных процессов, безопасности, суверенитета и демократических основ Молдовы" и "подрывающие проевропейский курс страны" накануне президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, назначенных на 20 октября. Поэтому европейские законодатели призывают Евросоюз и его государства-члены предоставить Кишиневу всю необходимую финансовую и техническую помощь для укрепления "способностей реагировать на гибридные угрозы" со стороны РФ. Об этом говорится в резолюции Европарламента об укреплении устойчивости Молдовы к российскому вмешательству, принятой в среду, 9 октября, в Страсбурге. Документ поддержали 508 депутатов, 53 проголосовали против, 104 воздержались.

ЕС должен помочь Молдове бороться с российским влиянием

В резолюции подчеркивается "особая важность противодействия ложным российским нарративам", поскольку их целью является вмешательство во внутреннюю политику Молдовы и "оправдание агрессивной войны России против Украины". В этой связи Европарламент призывает ЕС принять дополнительные целевые санкции в отношении лиц и организаций, "ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдовы, а также демократии, стабильности и безопасности страны".

В Брюсселе ценят поддержку, которую Кишинев оказывает Украине с момента начала российского широкомасштабного вторжения. Резолюция призывает ЕС и его государства-члены помочь Молдове решить проблемы, вызванные войной в Украине: "большое число беженцев, инфляция, угрозы прекращения поставок энергоносителей".

Оказать финансовую и техническую помощь Кишиневу

В документе дается высокая оценка реформам, проводимым молдавскими властями для евроинтеграции страны. Евродепутаты призвали Еврокомиссию увеличить техническую поддержку Кишинева для содействия процессу вступления в ЕС, а также "разработать надежные финансовые инструменты, адаптированные к конкретным потребностям Молдовы", чтобы помочь этой стране решить ее экономические и структурные проблемы. Кроме этого, Европарламент призывает "ускорить постепенную интеграцию Молдовы в ЕС и единый рынок, разрешив участие в новых инициативах и программах ЕС, которые принесут ощутимые социально-экономические выгоды в определенных областях еще до официального вступления страны в ЕС".

Для борьбы с дезинформацией и российской пропагандой в Молдове резолюция предлагает странам-членам наладить сотрудничество с Кишиневом в сфере стратегических коммуникаций, оказывать поддержку молдавским журналистам и гражданскому обществу "в продвижении независимого русскоязычного медиаконтента и повышении общественной информационной грамотности".

"Путин финансирует пророссийские кампании в Молдове"

Только в сентябре из России поступило более 15 млн долларов на подкуп избирателей Молдовы. "Это в 30 раз больше, чем годовой бюджет самой большой молдавской партии", - отметил во время дебатов, посвященных резолюции, нидерландский депутат от группы "зеленых" Райнер ван Ланшот. По его словам, Москва пытается деcтабилизировать ситуацию, но Молдова "не поддается". "Когда Россия предприняла попытку шантажировать Кишинев и прекратила поставки энергоносителей, Молдова быстро адаптировалась, когда Кремль попытался свергнуть демократическое правительство, этот сценарий быстро разоблачили. И сейчас, несмотря на русские деньги и дезинформацию, Молдова оказывает сопротивление", - заявил политик. По его словам, Кишинев противостоит российскому вмешательству так же, как Киев и Тбилиси. "Молдаване даже создали вкусное вино из сортов винограда Молдовы, Грузии и Украины, которое назвали "Свобода", - сообщил ван Ланшот.

У каждого, кто побывал в Молдове, создается впечатление, что эта страна уже член ЕС, потому что там везде видны европейские флаги и символика, сказал немецкий евродепутат от Европейской народной партии Давид МакАллистер (David McAllister). Кишинев недавно начал переговоры о вступлении в ЕС, но сейчас граждане этой страны "стоят на перекрестке и должны решить, куда им двигаться дальше". "Будет ли это движение по дороге к ЕС или они свернут в серую зону влияния Кремля, который будет продолжать вмешиваться в политику их станы и попирать их ценности?" - задал вопрос политик. Он призвал страны-члены ЕС предоставить Молдове "всю необходимую финансовую помощь", чтобы помочь президенту страны Майе Санду и ее правительству, которые "работают в условиях беспрецедентного давления России".

Российская экспансионистская верхушка под руководством Путина даже не скрывает, что вмешивается во внутренние дела европейских демократий, в частности разворачивая кампании по дезинформации в государствах, которым предоставлен статус стран-кандидатов, заявил португальский евродепутат от группы социалистов Франциско Ассис. По его словам, "Путин финансирует пророссийские кампании, чтобы вынудить граждан Молдовы отказаться от ЕС во время референдума". "Путин боится ЕС и его влияния, и поэтому мы не можем оставить Молдову, у нас есть обязательство помочь людям этой страны", - заявил Ассис.