Уроки выборов в Молдове и Грузии - Россия не отстанет

Московский Кремль на фоне здания МИД РФ Фото: Bulkin Sergey/globallookpress/Imago

В Молдове проевропейские силы с трудом выиграли вначале референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции, а затем президентские выборы. В Грузии напротив - проевропейской оппозиции не удалось одержать победу по итогам парламентских выборов, и она проводит акции протеста.

Объединяет обе страны не только общее советское прошлое, но также оккупация Россией части их территорий (российские войска стоят в самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье), но и откровенное вмешательство Кремля в их внутренние дела, активное влияние как на политиков, так и на рядовых избирателей.

Не мягкая сила Кремля, а прямое давление

Российские агенты влияния в соседних странах активно ловят рыбку в мутной воде, которую, надо сказать, предварительно сами и мутят. Речь, конечно, не об Украине. Ее Кремлю не удается подчинить даже военной силой, и осталось меньше двух недель до грустного юбилея - 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в результате которого погибли сотни тысяч человек.

На Молдову и Грузию Россия сейчас напрямую не нападает. Впрочем, в их случае можно говорить о длящейся агрессии. Она началась в тот момент, когда так называемые "российские миротворцы" заняли около 20% грузинской территории (самопровозглашенные Южную Осетию и Абхазию) и молдавское Приднестровье. Признал Кремль или нет их так называемую "независимость" - неважно, результат один. Когтистыми лапами двуглавый российский орел вцепился в бывшие "братские республики" и старается предотвратить их евроинтеграцию. Ресурсов на новые войны, пока продолжается полномасштабная агрессия против Украины, у него нет. Поэтому Кремль стремится решить проблему при помощи так называемой "мягкой силы".

Так называемой потому, что о "мягкости" давно уже не идет речь. В Грузию на выборы приезжает десант из российских политтехнологов, ходят слухи о прямых консультациях российских спецслужб, а в Молдове и вовсе действовала сеть из десятков тысяч подкупленных пророссийским бизнесменом и политиком Иланом Шором, осужденным в Молдове за банковское мошенничество.

Мягкостью тут и не пахнет, это прямое давление, причем, что немаловажно, с угрозой применения военной силы. Ведь на территории этих стран есть российское военное присутствие. В молдавской Гагаузии прямо звучат сепаратистские лозунги, ее руководство летает в Москву, что называется "за инструкциями". А правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" накануне голосования прямо пугала избирателей войной, развесив по стране плакаты с изображениями разрушенных украинских городов и "цветущих" грузинских.

Цель Кремля - навязать свой образ мыслей

Тут полезно вспомнить, что Кремль вмешивается во внутреннюю политику не только Молдовы, где, кстати, он намерен взять реванш в 2025 году на парламентских выборах, или Грузии. Просто в этих двух странах у него больше возможностей. Но он пытается вмешиваться в выборы и во многих странах ЕС, российские власти не жалеют на это денег.

И демократическим странам надо принимать стратегические решения не только в области укрепления своих армий, на случай прямой агрессии, как это случилось с Украиной. Нужна стратегия для защиты своего политического пространства. Потому что настоящая победа - это сегодня не захватить врага, но навязать ему свой образ мыслей. В случае с Кремлем - утвердить в другой стране авторитарный режим, такой же несвободный, как в России, но более слабый и значит подвластный российскому влиянию.

Референдум и выборы президента в Молдове показали, что Кремль готов на преступления. И значит бороться с ним только демократическим просвещением или разоблачением новостных фейков недостаточно.

Силе Кремля можно противопоставить силу права

Силовое противостояние Кремлю, безусловно, должно быть комплексным. Если, например, понятно, что Россия помогла грузинским властям повлиять незаконными методами на результаты выборов, надежд на грузинскую правовую систему нет, то в ход должны идти меры внешнего воздействия: санкции, прямая поддержка демократических общественных движений, если надо - и оппозиции, которая подвергается репрессиям.

В случае с Молдовой, это может быть обмен разведывательной информацией, включение правовых инструментов борьбы с подкупом: аресты, посадки и состязательные, публичные судебные процессы, чтобы население видело, кто и как в реальности раскалывает молдавское общество.

К сожалению, дальнейшая секуризация неизбежна и в старых европейских демократиях. Силе Кремля можно противопоставить только силу права. А иначе на смену свободным медиа придут фейкометы, а демократиям - электоральные автократии. И тогда путинский режим сможет побеждать без оружия, договариваясь с такими же коррумпированными лидерами, как это уже происходит в Венгрии или Словакии.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.