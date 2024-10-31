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Пересчет голосов на выборах в Грузии подтвердил данные ЦИК

Жан Рофе
31 октября 2024 г.

Выборочный пересчет голосов на 12 процентах избирательных участков подтвердил победу "Грузинской мечты", заявила Центральная избирательная комиссия.

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На избирательном участке в Тбилиси
На избирательном участке в ТбилисиФото: Kostya Manenkov/picture alliance/dpa/AP

Частичный пересчет бюллетеней с парламентских выборов в Грузии подтвердил победу правящей партии "Грузинская мечта", сообщает агентство AFP в четверг, 31 октября, со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

В заявлении ЦИК говорится, что пересчет бюллетеней на 12 процентах избирательных участков, на которых проголосовали 14 процентов избирателей, "не привел к существенному изменению ранее объявленных официальных результатов". Итоговые протоколы "лишь незначительно изменились" на девяти процентах пересчитанных избирательных участков, отмечается в сообщении.

Пересчет голосов состоялся 29 октября. Участки для пересчета были выбраны путем жеребьевки.

Прокуратура Грузии расследует возможные нарушения на выборах

30 октября прокуратура Грузии сообщила, что начала расследование по поводу заявлений президента страны Саломе Зурабишвили и представителей оппозиции о фальсификации парламентских выборов. Зурабишвили была вызвана в ведомство для дачи разъяснений. Президент сочла вызов ее в прокуратуру нерелевантным и отказалась туда идти, поскольку, по ее словам, прокуроры должны вести расследование сами.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 53,9% голосов, но оппозиция с результатами не согласилась. Зурабишвили назвала выборы "тотальной фальсификацией" и заявила, что не признает их, а все четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили, что бойкотируют новый парламент.

 

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